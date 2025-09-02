Для "сбросов" на оккупантов: в Украине показали новый БПЛА, который несет 8 боеприпасов (фото)

На форуме "Совместные предприятия, совместная оборона" от ассоциации "Технологические силы Украины" представлен новый дрон-бомбер JET MAX, способный одновременно нести восемь боеприпасов для сбросов.

Дрон JET MAX, предназначен для уничтожения техники, средств связи и живой силы противника на глубине до 15 километров от линии фронта. Инженеры JET Company разрабатывали БПЛА с учетом того, что на фронте растет потребность в увеличении боевой нагрузки дронов, пишет Mezha.Media.

По словам представителя компании, JET MAX может нести боевую нагрузку весом 20 кг со скоростью 60 км/ч. В зависимости от веса груза дрон может находиться в воздухе 25-40 мин. Его максимальная скорость без полезной нагрузки составляет 80 км/ч.

JET MAX Фото: Технологические силы Украины

Благодаря модульной системе крепления боеприпасов беспилотник адаптируется под различные цели. Например, для уничтожения тяжелобронированной техники и оборонительных сооружений врага на БПЛА можно установить два тяжелых боеприпаса, а для поражения легкобронированных объектов и живой силы врага — 8 меньших боеприпасов.

Экипаж JET MAX включает основного и вспомогательного пилотов, которые могут подготовить дрон к взлету за 10 минут. БПЛА управляется с радиостанции отечественного производства, которая имеет направленную и логопериодическую антенну для работы в широком диапазоне частот.

Для защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дрон получил систему навигации с четырехдиапазонной ППРЧ, которая дает возможность динамически менять рабочие частоты. Система связи также работает на "плавающих" частотах.

Двигатели, пропеллеры, карбоновые трубки и камеры с девятикратным увеличением для JET MAX пока закупают в западных странах. При этом "интеллектуальная" часть БПЛА полностью разработана в Украине.

"Мы имеем достаточно глубокую локализацию. Мы изготавливаем составные части — корпуса, рамы, крепления. И мы имеем возможность быстро масштабировать это производство. (...) Наша военная система и станция связи тоже украинского производства", — рассказала технический директор компании Елена Курта.

Напомним, в США успешно испытали компактный беспилотный аппарат Osprey MK III, способный ориентироваться в пространстве без сигнала GPS.

Фокус также сообщал, что компания DZYNE Technologies представила антидроновую винтовку DroneBuster, которая не глушит беспилотник, а берет его под контроль.