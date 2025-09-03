Замінить більшість БПЛА: на що здатен новітній дрон-конструктор Spirit (відео)

Безпілотна платформа Spirit від американської компанії Ascent AeroSystem отримала схвалення Підрозділу оборонних інновацій (DIU) Міністерства оборони США.

Related video

Дрон Spirit тепер включено до списків Blue UAS Cleared та Blue UAS Framework. Це означає, що готові БПЛА та їхні компоненти відповідають всім вимогам та готові до використання державними структурами, повідомляє DroneLife.

Дрон Spirit

Як зазначають у виданні, Spirit потрапив до обох списків завдяки своїй модульні конструкції. Компактна форма, змінний інтерфейс корисного навантаження з кільцевим механізмом та міцний корпус дозволяють адаптувати апарат до найрізноманітніших завдань.

"Spirit зараз є єдиним БПЛА, схваленим DIU як цілісна система і як компонент. Ця відзнака демонструє не лише надійність дрона у поставленому вигляді, але й те, як його архітектура відображає акцент Міністерства оборони на модульних, відкритих системах, які можуть розвиватися відповідно до вимог місії", наголосив Пітер Фукс, співзасновник і генеральний директор Ascent AeroSystems.

Дрон Spirit: що про нього відомо

Ascent AeroSystem позиціює Spirit як універсальну платформу для різноманітних модулів. Дві однакові точки кріплення дозволяють швидко змінити корисне навантаження для будь-якої місії, а також додати додаткові акумулятори для збільшення часу польоту.

Можливі модулі для Spirit можна поділити на 4 групи:

камери;

програмне забезпечення та системи керування;

комплекти для інтеграції специфічного корисного навантаження;

корисне навантаження, зроблене на замовлення.

Всі ці модулі можна поєднувати в різних конфігураціях. Вони монтуються практично в будь-якій точці безпілотника, а також блокуються та розблоковуються простим поворотом.

Ще одна перевага Spirit – захищеність від забруднення. Завдяки цьому БПЛА здатен надійно працювати за будь-якої погоди, навіть під час сильного дощу, мокрого снігу, снігу та піску.

Нагадаємо, Міністерство оборони України офіційно кодифікувало FPV-дрон першого рівня автономності "Лупиніс-10-TFL-1" та модуль автономності TFL-1.

Фокус також повідомляв, що в Україні було представлено новий дрон-бомбер JET MAX, здатний одночасно нести вісім боєприпасів для скидів.