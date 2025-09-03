Лучше, чем обычные дроны: аппараты Kelluu летают по 12 часов на 300 км (фото)

Финская технологическая компания Kelluu создала дирижабль на водородном топливе, способный выполнять длительные разведывательные миссии. Сейчас он вызывает интерес у оборонных организаций, в частности НАТО.

Дирижабли Kelluu примут участие в нынешних учениях НАТО с использованием беспилотников — REPMUS 25, сообщила компания. В 2025 году они продлятся с 1 по 26 сентября.

Учения, к которым присоединяется Kelluu, сосредоточены на разведке и реагировании на события (ISR), устойчивости связи, радиоэлектронной борьбе (РЭБ), десантных миссиях, защите сил и общих оперативных экспериментах.

Дирижабль Kelluu

Ожидается, что дирижабли будут обеспечивать постоянное наблюдение за морской средой на низких высотах. Производитель обещает доставку бесперебойных и точных данных, которые НАТО не может легко получить со спутников или других платформ.

Что известно о дирижабле Kelluu

На официальном сайте Kelluu сказано, что их дирижабельные станции легко разворачиваются в любой точке мира, и ими можно управлять с одного места. Одна станция охватывает территорию диаметром до 300 километров. Например, пяти станций хватит для проведения разведки над всей Германией.

Дирижабль Kelluu

Сообщается, что дирижабли имеют проверенное время полета 12 часов. Источником питания для них служит водород, который обеспечивает борт в двадцать раз большим объемом энергии по сравнению с коммерческими дронами.

Важно

Что касается возможностей разведки, в Kelluu обещают преобразование окружающей среды в детальные 3D-модели. К дирижаблю можно прикрепить любые датчики весом до 6 кг. Аппарат работает бесшумно, поэтому идеально подходит для сбора данных в населенных пунктах.

"Спутники не могут обеспечить такой же уровень точности, как мы. Традиционные дроны имеют значительно более короткое время полета, чем наши, и требуют пилота на месте, тогда как мы предлагаем автономную работу. Вертолеты также требуют пилотов и не являются самым экологичным решением. Мы же есть", — отметили в компании.

Напомним, в США продемонстрировали новый способ ведения воздушной разведки, использовав сочетание стратосферных высотных аэростатов (HAB) с беспилотными летательными аппаратами, которые работают на водороде.

Фокус также сообщал, что в Британии испытали новые военные технологии с использованием аэростатов. Воздушные шары нагрузили датчиками и устройствами связи и подняли на выше уровня полета пассажирских самолетов.