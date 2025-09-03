Краще, ніж звичайні дрони: апарати Kelluu літають по 12 годин на 300 км (фото)

Фінська технологічна компанія Kelluu створила дирижабль на водневому паливі, здатний виконувати тривалі розвідувальні місії. Зараз він викликає інтерес у оборонних організацій, зокрема НАТО.

Дирижаблі Kelluu візьмуть участь у цьогорічних навчаннях НАТО з використанням безпілотників — REPMUS 25, повідомила компанія. У 2025 році вони триватимуть з 1 по 26 вересня.

Навчання, до яких доєднується Kelluu, зосереджені на розвідці та реагуванні на події (ISR), стійкості зв'язку, радіоелектронній боротьбі (РЕБ), десантних місіях, захисті сил та загальних оперативних експериментах.

Дирижабль Kelluu

Очікується, що дирижаблі будуть забезпечувати постійне спостереження за морським середовищем на низьких висотах. Виробник обіцяє доставку безперебійних та точних даних, які НАТО не може легко отримати із супутників або інших платформ.

Що відомо про дирижаблі Kelluu

На офіційному сайті Kelluu сказано, що їхні дирижабельні станції легко розгортаються в будь-якій точці світу, і ними можна керувати з одного місця. Одна станція охоплює територію діаметром до 300 кілометрів. Наприклад, п'яти станцій вистачить для проведення розвідки над всією Німеччиною.

Дирижабль Kelluu

Повідомляється, що дирижаблі мають перевірений час польоту 12 годин. Джерелом живлення для них слугує водень, який забезпечує борт у двадцять разів більшим об’ємом енергії порівняно з комерційними дронами.

Важливо

Щодо можливостей розвідки, в Kelluu обіцяють перетворення навколишнього середовища на детальні 3D-моделі. До дирижабля можна прикріпити будь-які датчики вагою до 6 кг. Апарат працює безшумно, тому ідеально підходить для збору даних у населених пунктах.

"Супутники не можуть забезпечити такий самий рівень точності, як ми. Традиційні дрони мають значно коротший час польоту, ніж наші, і вимагають пілота на місці, тоді як ми пропонуємо автономну роботу. Гелікоптери також потребують пілотів і не є найекологічнішим рішенням. Ми ж є", — наголосили в компанії.

Нагадаємо, у США продемонстрували новий спосіб ведення повітряної розвідки, використавши поєднання стратосферних висотних аеростатів (HAB) з безпілотними літальними апаратами, які працюють на водні.

Фокус також повідомляв, що у Британії випробували нові військові технології з використанням аеростатів. Повітряні кулі навантажили датчиками та пристроями зв'язку й підняли на вище рівня польоту пасажирських літаків.