Підняли вище літаків: Міноборони Британії вперше випробувало "сузір'я" аеростатів AETHER

Міністерство оборони Великої Британії провело випробування нових військових технологій з використанням аеростатів. Повітряні кулі навантажили датчиками та пристроями зв'язку й підняли на вище рівня, на якому перебуваються пасажирські літаки.

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Британські чиновники планують використати безпілотні висотні аеростати для підвищення рівня безпеки та оборони країни, ідеться у заяві, опублікованій пресслужбою Міноборони. Вказано, провели випробування та запустили відразу кілька куль, які покрили значну площу. Їх підняли на висоту понад 18-24 км. Висота — над ешелонами, в яких переміщуються цивільні та військові літаки, наголосили британці.

Міноборони Британії наголосило, що вперше запустили відразу кілька аеростатів, які утворили "сузір'я". Вказано, що в підсумку отримали "майже безперервне покриття розвідувальної системи" протягом цілого місяця: цього досягли завдяки тому, куль було кілька, а не одна.

На аеростатах розмістили датчики погоди, які важать не більш як "європейська малинівка". Загальна вантажопідйомність — до 3 кг, ідеться у заяві відомства. Крім того, кулями може керувати одна людина, а створення такої системи набагато дешевше, ніж аналогів, повідомили в Міноборони. Ще одна перевага — робота на екстремальних висотах без технічного обслуговування.

Британські військові перелічили, які функції "сузір'я" аеростатів:

підтримка операцій, виконання розвідувальних місій, спостереження за противником;

надійний зв'язок та підключення до Інтернету;

прогноз погоди та кліматичні дослідження.

"Це нововведення спрямоване на те, щоб надати нашим Збройним Силам перевагу – кращу обізнаність, кращий зв’язок та менші потреби в технічному обслуговуванні", — підсумувало Міноборони Британії.

У повідомленні пресслужби відомства є фотографія аеростата, але не ясно, чи це пристрій, який випробовували військові.

Військові технології - аеростат, який показало Міноборони Британії Фото: Міністерство оборони Великої Британії

Британці заявили, що випробування проводили у Південній Дакоті (США) у рамках спільного проєкту AETHER. Крім військових, проєкт втілюють дві британських компанії, Voltitude та Landguard Systems, й одна американська, Aerostar.

Військові технології — деталі використання аеростатів

Тим часом у 2022 році Defense News розповіли про проєкт AETHER. У рамках проєкту планували створити аеростати-медузи, які зможуть полювати гіперзвукові ракети.

Військові технології - як можуть виглядати аеростати проєкту AETHER

Зазначимо, Фокус писав про нові військові технології в ЗСУ і про появу аеростатів на полі бою в Україні. Наприклад, у травні 2025 року на "Мілітарному" розповіли про виріб компанії Aerobavovna. Компанія розмістила на аеростаті устаткування для систем радіоелектронної розвідки. Вантажопідйомність повітряних куль становила 25-30 кг, а розгортання займало всього лиш 30 хв.

Нагадуємо, весною 2025 року медіа Frontliner повідомило про військову технологію боротьби з дронами-камікадзе "Шахед"РФ: вигадали аеростат-носій FPV-дронів. Тим часом 26 липня "Радіо Свобода" зібрало дані про зброю РФ та НАТО і встановило, що по ударних БПЛА захід цілковито відстає.