Аеростати-медузи вартістю $120 млн зможуть шпигувати та відстежувати гіперзвукові ракети

Технологія приваблює британських військових простотою в обслуговуванні та здатністю довго літати на великій висоті.

Великобританія придбає в американської компанії Sierra Nevada Corporation шпигунські повітряні кулі на суму $121 млн. Про це пише портал Defence News, посилаючись на пресреліз.

Корпорація Sierra Nevada займає 54 місце у світі за величиною оборонних замовлень у рейтингу Defense News. У межах контракту з британським Міноборони компанія зобов'язалася продемонструвати можливості аеростатів проєкту Aether, схожих на гігантські космічні медузи, очікується, що випробування пройдуть наприкінці 2022 року.

Проєкт Aether покликаний забезпечити армію Великобританії маневреними системами зв'язку для довгострокових місій, які потребують мінімальних ресурсів та зусиль для обслуговування. Повітряні кулі планують використовувати для розвідки та спостереження за ймовірними супротивниками з великої висоти (до 20 км).

У грудні 2021 року Міноборони Великобританії оголосило про пошук технології безпілотного стратосферного зв'язку та глобального засобу розвідки, спостереження та рекогносцирування "в режимі, близькому до реального часу". Легкі аеростати привернули увагу військових здатністю довго залишатися у повітрі, а також потенційною можливістю відстежувати гіперзвукові ракети.

"SNC має довгу історію швидкої розробки, інтеграції та розгортання системи C5ISR по всьому світу у всіх доменних середовищах. Ми дуже раді продемонструвати її Міністерству оборони", — заявив у коментарі виконавчий віцепрезидент Sierra Nevada Corporation Тім Оуінгс.

Абревіатура C5ISR має на увазі командування, управління, комп'ютери, зв'язок, кібербезпеку, розвідка, спостереження та розвідка (Command, Control, Computers, Communications, Cyber, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance).

Влада США зобов'язалася інвестувати в технологію приблизно стільки ж, скільки і британці. Сенатська версія Закону про дозвіл на національну оборону на 2023 рік фінансовий рік передбачає виділення $15 млн на дослідження стратостатів (аеростатів, що літають у стратосфері). Законопроєкт також включає додаткові $10,2 млн на висотні повітряні кулі для Південного командування збройними силами США (SOUTHCOM). Американці відчують, наскільки добре такі засоби підходять для спостереження за незаконним обігом наркотиків та загрозами національній безпеці.

Раніше писали, як США стежитиме за РФ за допомогою "розумних" повітряних куль замість супутників або літаків. Міноборони країни замовило розробку технології штучного інтелекту, яка зможе відстежувати гіперзвукову зброю з висоти до 27 кілометрів.

Нещодавно стало відомо, що Росія також розробляє аеростат на сонячних батареях. За офіційною версією, його використовують для пошукових робіт та порятунку людині в суворих умовах.