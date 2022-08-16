Аэростаты-медузы стоимостью $120 млн смогут шпионить и отслеживать гиперзвуковые ракеты

Технология привлекает британских военных простотой в обслуживании и способностью долго летать на большой высоте.

Великобритания купит у американской компании Sierra Nevada Corporation шпионские воздушные шары на сумму $121 млн. Об этом пишет портал Defence News, ссылаясь на пресс-релиз.

Корпорация Sierra Nevada занимает 54-е место в мире по величине оборонных заказов в рейтинге Defense News. В рамках контракта с британским Минобороны компания обязалась продемонстрировать возможности аэростатов проекта Aether, похожих на гигантских космических медуз, ожидается, что испытания пройдут в конце 2022 года.

Проект Aether призван обеспечить армию Великобритании маневренными системами связи для долгосрочных миссий, требующими минимальных ресурсов и усилий для обслуживания. Воздушные шары планируют использовать для разведки и наблюдения за вероятными противниками с большой высоты (до 20 км).

В декабре 2021 года Минобороны Великобритании объявило о поиске технологии беспилотной стратосферной связи и глобального средства разведки, наблюдения и рекогносцировки "в режиме, близком к реальному времени". Легкие аэростаты привлекли внимание военных способностью долго оставаться в воздухе, а также потенциальной возможностью отслеживать гиперзвуковые ракеты.

"SNC имеет долгую историю быстрой разработки, интеграции и развертывания системы C5ISR по всему миру во всех доменных средах. Мы очень рады продемонстрировать ее Министерству обороны", — заявил в комментарии исполнительный вице-президент Sierra Nevada Corporation Тим Оуингс.

Аббревиатура C5ISR подразумевает командование, управление, компьютеры, связь, кибербезопасность, разведка, наблюдение и разведка (Command, Control, Computers, Communications, Cyber, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance).

Власти США обязались инвестировать в технологию примерно столько же, сколько и британцы. Сенатская версия Закона о разрешении на национальную оборону на 2023 финансовый год предусматривает выделение $15 млн на исследования стратостатов (аэростатов, летающих в стратосфере). Законопроект также включает дополнительные $10,2 млн на высотные воздушные шары для Южного командования вооруженными силами США (SOUTHCOM). Американцы испытают, насколько хорошо такие средства подходят для наблюдения за незаконным оборотом наркотиков и угрозами национальной безопасности.

Ранее писали, как США будет следить за РФ с помощью "умных" воздушных шаров вместо спутников или самолетов. Минобороны страны заказало разработку технологию искусственного интеллекта, которая сможет отслеживать гиперзвуковое оружие с высоты до 27 километров.

Недавно стало известно, что Россия тоже разрабатывает аэростат на солнечных батареях. По официальной версии, его используют для поисковых работ и спасения люде в суровых условиях.