Подняли выше самолетов: Минобороны Британии впервые испытало "созвездие" аэростатов AETHER

Министерство обороны Великобритании провело испытания новых военных технологий с использованием аэростатов. Воздушные шары нагрузили датчиками и устройствами связи и подняли на выше уровня, на котором находятся пассажирские самолеты.

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Британские чиновники планируют использовать беспилотные высотные аэростаты для повышения уровня безопасности и обороны страны, говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Минобороны. Указано, провели испытания и запустили сразу несколько шаров, которые покрыли значительную площадь. Их подняли на высоту более 18-24 км. Высота — над эшелонами, в которых перемещаются гражданские и военные самолеты, отметили британцы.

Минобороны Британии отметило, что впервые запустили сразу несколько аэростатов, которые образовали "созвездие". Указано, что в итоге получили "почти непрерывное покрытие разведывательной системы" в течение целого месяца: этого достигли благодаря тому, что шаров было несколько, а не один.

На аэростатах разместили датчики погоды, которые весят не больше "европейской малиновки". Общая грузоподъемность — до 3 кг, говорится в заявлении ведомства. Кроме того, пулями может управлять один человек, а создание такой системы гораздо дешевле, чем аналогов, сообщили в Минобороны. Еще одно преимущество — работа на экстремальных высотах без технического обслуживания.

Британские военные перечислили, какие функции "созвездия" аэростатов:

поддержка операций, выполнение разведывательных миссий, наблюдение за противником;

надежная связь и подключение к Интернету;

прогноз погоды и климатические исследования.

"Это нововведение направлено на то, чтобы предоставить нашим Вооруженным Силам преимущество — лучшую осведомленность, лучшую связь и меньшие потребности в техническом обслуживании", — подытожило Минобороны Великобритании.

В сообщении пресс-службы ведомства есть фотография аэростата, но не ясно, является ли это устройство, которое испытывали военные.

Военные технологии — аэростат, который показало Минобороны Британии Фото: Министерство обороны Великобритании

Британцы заявили, что испытания проводили в Южной Дакоте (США) в рамках совместного проекта AETHER. Кроме военных, проект воплощают две британские компании, Voltitude и Landguard Systems, и одна американская, Aerostar.

Военные технологии — детали использования аэростатов

Тем временем в 2022 году Defense News рассказали о проекте AETHER. В рамках проекта планировали создать аэростаты-медузы, которые смогут охотиться на гиперзвуковые ракеты.

Военные технологии – как могут выглядеть аэростаты проекта AETHER

Отметим, Фокус писал о новых военных технологиях в ВСУ и о появлении аэростатов на поле боя в Украине. Например, в мае 2025 года на "Милитарном" рассказали об изделии компании Aerobavovna. Компания разместила на аэростате оборудование для систем радиоэлектронной разведки. Грузоподъемность воздушных шаров составляла 25-30 кг, а развертывание занимало всего лишь 30 мин.

Напоминаем, весной 2025 года медиа Frontliner сообщило о военной технологии борьбы с дронами-камикадзе "Шахед" РФ: придумали аэростат-носитель FPV-дронов. Между тем 26 июля "Радио Свобода" собрало данные об оружии РФ и НАТО и установило, что по ударным БПЛА запад полностью отстает.