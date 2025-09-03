Літає та котиться по землі: Ізраїль створив шпигунський дрон-гібрид, що завдає точних ударів (відео)

Ізраїльська компанія Robotican випустила бойову версію свого гібридного дрона Rooster, оснастивши його високоточною бойовою частиною, призначеною для бойових дій у замкнутих міських та підземних умовах.

Related video

Дрон Rooster здатен перемикатися між коченням та польотом, що дозволяє йому пересуватися у вузьких просторах, таких як будівлі та тунелі. Завдяки модульній конструкції, дрон можна адаптувати для різноманітних завдань, від розвідки до безпосереднього бою, повідомляє Defence Blog.

Дрон Rooster

Ударна версія Rooster включає засоби виявлення об'єктів на основі штучного інтелекту (ШІ), які дозволяють йому автономно ідентифікувати, відстежувати та фіксувати цілі, вибрані оператором. У дрон також вбудована багаторівнева система безпеки, яка запобігає ненавмисній активації боєголовки.

Важливо

Краще, ніж звичайні дрони: апарати Kelluu літають по 12 годин на 300 км (фото)

"Завдяки озброєному Rooster ми забезпечуємо точність та автономність у середовищах, які раніше були недоступні для розміщення боєприпасів. Тепер війська можуть завдавати оперативних ударів усередині споруд за допомогою компактної, інтелектуальної платформи, яка мінімізує ризик для операторів та навколишніх цивільних осіб", — заявив Хагай Балшай, генеральний директор Robotican.

Дрон Rooster: що про нього відомо

Дрон Rooster Фото: Robotican

Компанія Robotican описує дрон Rooster як гібридну роботизовану систему для безпілотних місій розвідки та спостереження в приміщенні та під землею. Зв'язок Healing Mesh збільшує дальність проникнення під землю, а поєднання можливостей наземного робота та повітряного дрона підвищує маневровість.

Дрон Rooster Фото: Robotican

"Міські бої створюють значні труднощі та ризики для солдатів, значною мірою через брак розвідувальних даних про активність противника в приміщенні та під землею в режимі реального часу. Rooster від Robotican спеціально розроблений для надання візуальної інформації в режимі реального часу з цих важкодоступних середовищ", — зазначили в компанії.

Технічні характеристики дрона Rooster:

загальна вага 1620 г;

вага корисного навантаження — 300 г;

максимальний час котіння — 30 хв;

максимальний час зависання — 12 хв;

оптимальний час місії — 60-90 хв;

формат і роздільна здатність відео — 1080p / 720p / 480p;

кут об'єктива — 130° високочастотний кут огляду, 90° повноцінний кут огляду.

Нагадаємо, американська компанія Ascent AeroSystem розробила універсальний дрон Spirit, який можна адаптувати для будь-якої місії за допомогою змінних модулів.

Фокус також повідомляв, що в Данії студенти створили гібридний дрон, який може злітати, занурюватися під воду, маневрувати на глибині, а потім злітати назад у повітря.