Невиданная скорость и координация: рои БПЛА теперь могут летать по-новому (видео)

Ученые из Университета Дарема в Великобритании разработали систему T-STAR, которая позволяет роям дронов летать быстрее, безопаснее и с беспрецедентной координацией, даже в очень сложных средах с множеством препятствий.

Система T-STAR позволяет беспилотникам общаться и обмениваться информацией в режиме реального времени, мгновенно корректируя свой путь в ответ на изменение условий или движения дронов поблизости. Это предотвращает столкновения, но не влияет на скорость, пишет Tech Xplore.

Испытания показали, что рои БПЛА, которые управляются с помощью T-STAR, выполняют свои миссии быстрее и имеют более плавные и надежные траектории полета, чем при использовании других систем управления.

Как отмечают в издании, особенностью T-STAR является баланс между ловкостью и командной работой. Каждый дрон работает с высокой степенью независимости, но остается частью скоординированной сети, подобно птицам в стае.

"T-STAR позволяет автономным летательным аппаратам действовать как действительно интеллектуальный рой, сочетая скорость, безопасность и координацию способами, которые ранее были невозможны", — заявил ведущий автор исследования, доктор Джуньян Ху из Университета Дарема.

По его словам, эта технология открывает новые возможности для использования роботизированных роев БПЛА в сложных средах, где каждая секунда критически важна. Ожидается, что система будет полезной в реагировании на чрезвычайные ситуации, а также имеет большой потенциал для повседневного применения.

