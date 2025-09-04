Вже збив БПЛА "Молния": в Україні почали застосовувати комплекс DroneHunter (відео)

Сили оборони України вже застосовують на фронті систему протидії безпілотним апаратам VARTA DroneHunter, представлену на Drone Summit Riga 2025.

Менша версія DroneHunter під назвою VARTA KOZAK перебуває на озброєнні понад десяти підрозділів. Основними цілями комплексу є ворожі дрони-розвідники, FPV та бомбери, однак у серпні одна з частин також знищила з його допомогою російський дрон "Молния", повідомляє Фокус.

Перехоплення БПЛА "Молния"

Відео ураження безпілотника "Молния" було опубліковано на YouTube-каналі VARTA. Дрон збили воїни 12-ї бригади НГУ "Азов" на Торецькому напрямку.

Наразі розробники розширюють можливості комплексу. До прикладу, нещодавно завершились випробування чотирьохствольної модифікації, встановленої 15-дюймові коптери. Це рішення дозволяє збільшити кількість знищених ворожих БПЛА за один політ.

Також пройшли випробування комплексу VARTA SICH, який поєднує FPV-дрон та систему кінетичного перехоплення. Наразі система перебуває в процесі кодифікації для офіційного застосування у війську.

Окрім того, R&D команда VARTA активно працює над впровадженням ШІ-системи детекції та переслідування цілей. З її допомогою один оператор зможе керувати групою з 5–7 дронів-перехоплювачів.

Система DroneHunter: як вона працює

Комплект перехоплення дронів VARTA DroneHunter встановлюється на коптерні безпілотники. Стандартна конструкція пристрою включає два спарені стволи 12-го калібру та має систему гасіння віддачі за допомогою одночасного контрпострілу.

DroneHunter споряджається спеціальним антидроновим зарядом з електричною ініціацією. Його дальність пострілу дає змогу знищувати малі та середні дрони на відстані 5–20 метрів. Важить пристрій 2,3 кг.

"Наша основна ціль це ураження малих і середніх дронів. Це лоукост-продукт вартістю у 300 євро, до якого входить базовий боєкомплект на 12 патронів, що готові до спорядження. Ми зараз співпрацюємо з виробниками дронів "LuckyStrike", які доукомплектовують свої БпЛА нашими системами", — зазначив представник компанії.

Нагадаємо, американська компанія DZYNE Technologies створила антидронову гвинтівку DroneBuster, яка не глушить безпілотник, а бере його під контроль.

Фокус також повідомляв, що компанія Davenport Aviation представила першу систему для боротьби з безпілотниками, призначену для встановлення на літаках.