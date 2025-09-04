Уже сбил БПЛА "Молния": в Украине начали применять комплекс DroneHunter (видео)

Силы обороны Украины уже применяют на фронте систему противодействия беспилотным аппаратам VARTA DroneHunter, представленную на Drone Summit Riga 2025.

Меньшая версия DroneHunter под названием VARTA KOZAK находится на вооружении более десяти подразделений. Основными целями комплекса являются вражеские дроны-разведчики, FPV и бомберы, однако в августе одна из частей также уничтожила с его помощью российский дрон "Молния", сообщает Фокус.

Перехват БПЛА "Молния"

Видео поражения беспилотника "Молния" было опубликовано на YouTube-канале VARTA. Дрон сбили воины 12-й бригады НГУ "Азов" на Торецком направлении.

Сейчас разработчики расширяют возможности комплекса. К примеру, недавно завершились испытания четырехствольной модификации, установленной на 15-дюймовые коптеры. Это решение позволяет увеличить количество уничтоженных вражеских БПЛА за один полет.

Также прошли испытания комплекса VARTA SICH, который сочетает FPV-дрон и систему кинетического перехвата. Сейчас система находится в процессе кодификации для официального применения в армии.

Кроме того, R&D команда VARTA активно работает над внедрением ИИ-системы детекции и преследования целей. С ее помощью один оператор сможет управлять группой из 5-7 дронов-перехватчиков.

Система DroneHunter: как она работает

Комплект перехвата дронов VARTA DroneHunter устанавливается на коптерные беспилотники. Стандартная конструкция устройства включает два спаренных ствола 12-го калибра и имеет систему гашения отдачи с помощью одновременного контрвыстрела.

DroneHunter снаряжается специальным антидроновим зарядом с электрической инициацией. Его дальность выстрела позволяет уничтожать малые и средние дроны на расстоянии 5-20 метров. Весит устройство 2,3 кг.

"Наша основная цель это поражение малых и средних дронов. Это лоукост-продукт стоимостью в 300 евро, в который входит базовый боекомплект на 12 патронов, готовых к снаряжению. Мы сейчас сотрудничаем с производителями дронов "LuckyStrike", которые доукомплектовывают свои БпЛА нашими системами", — отметил представитель компании.

Напомним, американская компания DZYNE Technologies создала антидроновую винтовку DroneBuster, которая не глушит беспилотник, а берет его под контроль.

Фокус также сообщал, что компания Davenport Aviation представила первую систему для борьбы с беспилотниками, предназначенную для установки на самолетах.