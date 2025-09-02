"Поджарила" 49 дронов одновременно: в США испытали систему Leonidas (фото)

Американская компания Epirus продемонстрировала работу своего микроволнового оружия Leonidas, предназначенного для защиты от дронов, наблюдателям из различных военных служб США и иностранных государств.

Во время двухчасовых испытаний в штате Индиана комплекс Leonidas одновременно вывел из строя 49 дронов, используя электромагнитные помехи. На данный момент это самый большой рой БПЛА, с которым приходилось сталкиваться этой системе, сообщает Axios.

Леонид Фото: U.S. Army

Как отмечают в издании, недавно Epirus ввела свою доктрину "шестого домена", которая утверждает, что большое количество дешевых, сетевых, опасных аппаратов ставит под сомнение традиционные линии разграничения войны. Такие системы как Leonidas, призваны решить эту проблему.

"Эта платформа понадобится на стадионах, в портах и аэропортах. Список можно продолжать и продолжать", — заявил генеральный директор Epirus Энди Лоуэри.

Микроволновое оружие Leonidas: что о нем известно

Комплекс Leonidas работает благодаря мощному электромагнитному излучению СВЧ-диапазона (0,3-300 ГГц). Когда дрон, попадает под такие лучи, то его электроника, включая системы связи и оптику, просто сгорает из-за слишком высокого напряжения тока.

В Epirus утверждают, что Leonidas может выводить из строя не только обычные коптеры, но также барражирующие боеприпасы, ракеты и другие высокотехнологичные системы вооружения.

Недавно компания также анонсировала новую версию Leonidas со значительно расширенными возможностями. Среди запланированных улучшений — более чем вдвое большая дальность поражения, на 30% больше мощность, новые аккумуляторы высокой плотности для более длительного времени работы и снижение потребностей во внешнем питании.

Напомним, компания Raytheon и Исследовательская лаборатория Воздушных сил США провели полевые испытания еще одного микроволнового оружия для уничтожения дронов — CHIMERA.