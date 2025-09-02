"Підсмажила" 49 дронів одночасно: у США випробували систему Leonidas (фото)

Американська компанія Epirus продемонструвала роботу своєї мікрохвильової зброї Leonidas, призначеної для захисту від дронів, спостерігачам з різних військових служб США та іноземних країн.

Під час двогодинних випробувань в штаті Індіана комплекс Leonidas одночасно вивела з ладу 49 дронів, використовуючи електромагнітні перешкоди. Наразі це найбільший рій БПЛА, з яким доводилося стикатися цій системі, повідомляє Axios.

Leonidas Фото: U.S. Army

Як зазначають у виданні, нещодавно Epirus запровадила свою доктрину "шостого домену", яка стверджує, що велика кількість дешевих, мережевих, небезпечних апаратів ставить під сумнів традиційні лінії розмежування війни. Такі системи як Leonidas, покликані розв’язати цю проблему.

"Ця платформа знадобиться на стадіонах, у портах та аеропортах. Список можна продовжувати й продовжувати", — заявив генеральний директор Epirus Енді Лоуері.

Мікрохвильова зброя Leonidas: що про неї відомо

Комплекс Leonidas працює завдяки потужному електромагнітному випромінюванню НВЧ-діапазону (0,3-300 ГГц). Коли дрон, потрапляє під такі промені, то його електроніка, включаючи системи зв'язку та оптику, просто згоряє через надто високу напругу струму.

У Epirus стверджують, що Leonidas може виводити з ладу не тільки звичайні коптери, але також баражуючі боєприпаси, ракети та інші високотехнологічні системи озброєння.

Нещодавно компанія також анонсувала нову версію Leonidas зі значно розширеними можливостями. Серед запланованих покращень — більш ніж вдвічі більша дальність ураження, на 30% більша потужність, нові акумулятори високої щільності для тривалішого часу роботи та зниження потреб у зовнішньому живленні.

Нагадаємо, компанія Raytheon та Дослідницька лабораторія Повітряних сил США провели польові випробування ще одної мікрохвильової зброї для знищення дронів — CHIMERA.