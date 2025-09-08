Придушить російські "Мавіки" дистанційно: в Україні показали антидронову систему DF-3 (відео)

Українська компанія Piranha Tech представила на форумі Технологічних сил України дистанційно керовану систему РЕБ DF-3, призначену для боротьби з безпілотниками.

Related video

Цілями DF-3 є ворожі розвідувальні дрони. Наразі система працює проти "Мавіків", які становлять найбільшу загрозу на передовій, сказав заступник директора Piranha Tech Анатолій Храпчинський порталу "Мілітарний".

Система РЕБ DF-3

Однією з переваг нової антидронової системи є дистанційне керування. Поворотний механізм дозволяє віддалено наводити антени на 360 градусів по горизонталі та здійснювати наведення по вертикалі.

"Ми створюємо певний сектор, де перекривається потрібна нам діапазонна частота. Віддалено, без участі особового складу, тобто не треба вибігати, крутити антену для того, щоб відпрацювати по цілі, яку виявили", — пояснив Храпчинський.

Система РЕБ DF-3 Фото: Мілітарний

Повідомляється, що DF-3 здатна знищувати БПЛА, знаходячись на відстані кілометра від оператора. Це дозволяє захистити позиції, адже з такої дистанції дрон не може зробити скид чи провести розвідку.

Модульна конструкція дозволяє замінювати типи антен на DF-3 та варіювати їхню кількість. Система також інтегрується зі сторонніми засобами виявлення, такими як антидронові радари та засоби радіоелектронної розвідки, для точного наведення засобів РЕБ на виявлену ціль саме на тих частотах, які необхідно придушити.

Важливо

"Підсмажила" 49 дронів одночасно: у США випробували систему Leonidas (фото)

Заступник директора Piranha Tech зазначив, що в майбутньому усі системи РЕБ компанії будуть працювати в єдиному програмному забезпеченні, забезпечуючи перекриття визначених секторів на полі бою.

"Ми можемо побудувати рівень тактичний, оперативно-тактичний і стратегічний, який дозволяє нам працювати на різну відстань, залежно від загрози. Тому що є системи, які працюють і на 20 кілометрів, є системи, які працюють на 15 кілометрів, є системи, які працюють від 3 до 5 кілометрів", — наголосив Храпчинський.

Нагадаємо, Сили оборони України вже застосовують на фронті систему протидії дронам VARTA DroneHunter, яка встановлюється на коптерні безпілотники.

Фокус також повідомляв, що компанія DZYNE Technologies представила антидронову гвинтівку DroneBuster, яка не глушить безпілотник, а бере його під контроль.