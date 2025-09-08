Подавит российские "Мавики" дистанционно: в Украине показали антидроновую систему DF-3 (видео)

Украинская компания Piranha Tech представила на форуме Технологических сил Украины дистанционно управляемую систему РЭБ DF-3, предназначенную для борьбы с беспилотниками.

Целями DF-3 являются вражеские разведывательные дроны. Сейчас система работает против "Мавиков", которые представляют наибольшую угрозу на передовой, сказал заместитель директора Piranha Tech Анатолий Храпчинский порталу "Милитарный".

Система РЭБ DF-3

Одним из преимуществ новой антидроновой системы является дистанционное управление. Поворотный механизм позволяет удаленно наводить антенны на 360 градусов по горизонтали и осуществлять наведение по вертикали.

"Мы создаем определенный сектор, где перекрывается нужная нам диапазонная частота. Удаленно, без участия личного состава, то есть не надо выбегать, крутить антенну для того, чтобы отработать по цели, которую обнаружили", — пояснил Храпчинский.

Система РЭБ DF-3 Фото: Милитарный

Сообщается, что DF-3 способна уничтожать БПЛА, находясь на расстоянии километра от оператора. Это позволяет защитить позиции, ведь с такой дистанции дрон не может сделать сброс или провести разведку.

Модульная конструкция позволяет заменять типы антенн на DF-3 и варьировать их количество. Система также интегрируется со сторонними средствами обнаружения, такими как антидронные радары и средства радиоэлектронной разведки, для точного наведения средств РЭБ на обнаруженную цель именно на тех частотах, которые необходимо подавить.

Заместитель директора Piranha Tech отметил, что в будущем все системы РЭБ компании будут работать в едином программном обеспечении, обеспечивая перекрытие определенных секторов на поле боя.

"Мы можем построить уровень тактический, оперативно-тактический и стратегический, который позволяет нам работать на разное расстояние, в зависимости от угрозы. Потому что есть системы, которые работают и на 20 километров, есть системы, которые работают на 15 километров, есть системы, которые работают от 3 до 5 километров", — подчеркнул Храпчинский.

Напомним, Силы обороны Украины уже применяют на фронте систему противодействия дронам VARTA DroneHunter, которая устанавливается на коптерные беспилотники.

Фокус также сообщал, что компания DZYNE Technologies представила антидроновую винтовку DroneBuster, которая не глушит беспилотник, а берет его под контроль.