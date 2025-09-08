Один пилот на 5-7 дронов: в Украине испытали перехватчик БПЛА Dozor AI (видео)

Украинская компания VARTA протестировала систему DOZOR AI, способную находить вражеские беспилотники, используя искусственный интеллект (ИИ) и машинное зрение.

DOZOR AI является новой версией системы кинетического перехвата дронов VARTA DroneHunter, в которую интегрированы ИИ и компьютерное зрение. Кадры испытаний были опубликованы на YouTube-канале компании.

Испытания DOZOR AI

Сообщается, что DOZOR AI способна автоматически обнаруживать вражеские дроны на расстоянии, где человеческий глаз или оператор не успевает среагировать. Система использует ИИ-детекцию для поиска БПЛА, идентифицирует цели в сложных условиях, а также подсказывает оператору куда наводить и когда открывать огонь.

В компании сообщили Фокусу, что в перспективе это позволит одному пилоту управлять группой из 5-7 перехватчиков, создавая концепцию так называемого "малого неба" — сегмента ПВО, где ключевую роль будут играть дроны. Сейчас новая версия DroneHunter готовится к боевому применению на передовой.

"Мы не просто реагируем — мы опережаем. DOZOR AI скоро — в реальном бою", — заявили в VARTA.

Что известно о системе DroneHunter

Комплект перехвата дронов VARTA DroneHunter устанавливается на коптеры. Стандартная конструкция устройства включает два спаренных ствола 12-го калибра и имеет систему гашения отдачи с помощью одновременного контрвыстрела.

DroneHunter снаряжается специальным антидроновим зарядом с электрической инициацией. Его дальность выстрела позволяет уничтожать малые и средние дроны на расстоянии 5-20 метров. Весит устройство 2,3 кг.

Меньшая версия DroneHunter под названием VARTA KOZAK уже находится на вооружении более десяти подразделений. Основными целями комплекса являются вражеские дроны-разведчики, FPV и бомберы, однако в августе одна из частей также уничтожила с его помощью российский дрон "Молния".

DroneHunter сбивает БПЛА "Молния"

Недавно также завершились испытания четырехствольной модификации DroneHunter. Это решение позволяет увеличить количество уничтоженных вражеских БПЛА за один полет.

Напомним, украинская компания Piranha Tech представила на форуме Технологических сил Украины дистанционно управляемую систему РЭБ DF-3, предназначенную для борьбы с беспилотниками.