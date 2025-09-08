Україна випробувала рій дронів для боротьби з російськими БПЛА: якою буде нова система захисту

Європейська компанія Alpine Eagle успішно провела в Україні випробування своєї новітньої системи для боротьби з дронами. Це перша у світі система класу "повітря-повітря", яка використовує рій автономних перехоплювачів для знищення ворожих безпілотників.

Нова система, що отримала назву Sentinel — це мережа з повітряних перехоплювачів з безліччю сенсорів, керованих одним оператором. За допомогою машинного навчання, просунутих датчиків і комп'ютерного зору вона виявляє, класифікує і знищує ворожі дрони, пише Defence Industry Europe.

Випробування проходили в Україні протягом літа в реальних бойових умовах. За словами представників бренду, цей досвід безцінний, тому що на практиці можна швидше отримати зворотний зв'язок і вдосконалити технологію в найкоротші терміни. "Війна в Україні дала величезний поштовх розвитку безпілотників, і будь-яка європейська фірма повинна мати можливість демонструвати свої продукти тут. Українці заслуговують на мир і безпеку — ось ультимативна мета нашої ініціативи", — заявив гендиректор Alpine Eagle Ян-Гендрік Боленс.

Серед головних переваг системи Sentinel наголошують на її мобільності, масштабованості та здатності легко інтегруватися в наявну структуру збройних сил. Розробка напевно знайде своє застосування в Україні для захисту від щоденних атак сотень російських дронів. Виробнику запропонували подальшу довгострокову співпрацю зі ЗСУ, і наступні етапи випробувань уже плануються.

