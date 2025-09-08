Украина испытала рой дронов для борьбы с российскими БПЛА: какой будет новая система защиты

Европейская компания Alpine Eagle успешно провела в Украине испытания своей новейшей системы для борьбы с дронами. Это первая в мире система класса "воздух-воздух", которая использует рой автономных перехватчиков для уничтожения вражеских беспилотников.

Новая система, получившая название Sentinel — это сеть из воздушных перехватчиков с множеством сенсоров, управляемых одним оператором. С помощью машинного обучения, продвинутых датчиков и компьютерного зрения она обнаруживает, классифицирует и уничтожает вражеские дроны, пишет Defence Industry Europe.

Испытания проходили в Украине в течение лета в реальных боевых условиях. По словам представителей бренда, этот опыт бесценен, потому что на практике можно быстрее получить обратную связь и усовершенствовать технологию в кратчайшие сроки. "Война в Украине дала огромный толчок развитию беспилотников, и любая европейская фирма должна иметь возможность демонстрировать свои продукты здесь. Украинцы заслуживают мира и безопасности — вот ультимативная цель нашей инициативы", — заявил гендиректор Alpine Eagle Ян-Хендрик Боленс.

Среди главных преимуществ системы Sentinel отмечаются ее мобильность, масштабируемость и способность легко интегрироваться в существующую структуру вооруженных сил. Разработка наверняка найдет свое применение в Украине для защиты от ежедневных атак сотен российских дронов. Производителю предложили дальнейшее долгосрочное сотрудничество с ВСУ, и следующие этапы испытаний уже планируются.

