Не просто дроны: в США испытали новый класс БПЛА Launched Effects (фото)

В США провели демонстрацию беспилотников малой дальности Coyote Block 3 от RTX, Altius 600 от Anduril и Atlas от AEVEX Aerospace в рамках проекта Launched Effects.

Термин Launched Effects был придуман для описания класса автономных систем, которые не являются ни обычными дронами, ни барражирующими боеприпасами, но могут быть запущены с земли или транспортного средства для различных нужд — от целеуказания и наблюдения до нанесения ударов, сообщает Defense News.

Сообщается, что системы Launched Effects предназначены для поражения ценных целей в труднодоступной местности, где солдат может не иметь четкого представления о том, что происходит на поле боя. Главной целью трехнедельных испытаний было получить отзыв солдат о первой партии, состоявшей из аппаратов Coyote Block 3, Altius 600 и Atlas.

Запуск дрона Altius 600 Фото: Соцсети

"Получение такой обратной связи от солдат, от командира на местах, помогает нам двигать промышленность с точки зрения преимуществ и недостатков возможностей. С более широкой точки зрения, в масштабах всей армии, это определяет нашу доктрину, нашу организацию, решения по материальному снабжению, аспект обучения", — сказал бригадный генерал Кейн Бейкер.

По словам военнослужащих, демонстрация была в целом успешной. В свою очередь командиры сказали, что они "были поражены тем, как быстро солдаты адаптировались к новому оборудованию, и их энтузиазмом относительно его использования в операциях".

Дрон Coyote Block 3

Сейчас идет работа над тем, чтобы сделать архитектуру Launched Effects модульной — от пусковых установок, с которых они взлетают, до контроллеров, используемых для их управления. Ожидается, что наличие инфраструктуры plug-and-play сделает систему универсальной и более простой.

"Нам нужна универсальная способность к запуску с воздуха или с земли. Мы не хотим покупать один тип конкретного запускающего устройства для выполнения одного типа миссий, а затем другой тип запускающего устройства для выполнения других миссий. Мы хотим, чтобы программа была модульной", — подчеркнул Бейкер.

