Польща після атаки РФ: польоти обмежені до 9 грудня, Туск обіцяє модернізацію армії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна продовжить масштабну програму зміцнення своїх збройних сил після інциденту з російськими безпілотниками, які порушили повітряний простір держави. Водночас у Польщі запровадили обмеження для польотів уздовж східного кордону, що діятимуть до 9 грудня.

Як повідомляє Al Jazeera, Туск наголосив, що після інциденту польська армія продовжить "велику програму модернізації". Його заява пролунала наступного дня після того, як польські та союзні сили НАТО перехопили та знищили кілька дронів, які залетіли на територію Польщі під час масованого авіаудару Росії по Україні.

Польське агентство аеронавігаційних послуг уточнило, що нові правила стосуються прикордонних районів з Білоруссю та Україною. За його даними, рішення ухвалене на прохання збройних сил у зв’язку з потребами національної безпеки.

Згідно з оприлюдненою інформацією, цивільним безпілотникам заборонено літати в цих зонах. Водночас авіація загального призначення – зокрема невеликі літаки та гелікоптери для приватного чи розважального використання – може здійснювати польоти лише вдень за наявності радіостанції та транспондера. Нічні вильоти в таких умовах будуть повністю заборонені.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня, Польща вперше збивала російські "шахеди" у своєму повітряному просторі. Низка польських аеропортів припиняли роботу – зокрема були закриті й обидва аеропорти у Варшаві.

Як повідомляв Фокус, протягом останніх двох десятиліть Польща значно розширила арсенал безпілотних літальних апаратів, серед яких є як розвідувальні, так і ударні моделі.

Фокус також писав, чи зможе Польща протистояти Росії у ймовірній війні.