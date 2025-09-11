Польша отправит своих военных в Украину на учения по противодействию дронам, — Reuters

Польша соглашается на предложение президента Украины Владимира Зеленского отправить своих военных в Украину, чтобы они учились сбивать дроны.

Related video

Ранее Зеленский выдвинул такое предложение, и премьер-министр Польши Дональд Туск его принял, сообщает Reuters со ссылкой на собственные информированные источники. По данным издания, Туск согласился отправить в Украину военных представителей по этому вопросу.

Ранее Владимир Зеленский призвал союзников Украины пересмотреть собственные возможности противовоздушной обороны. С таким заявлением он обратился на фоне вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши.

Зеленский отметил, что западные страны, прежде всего Польша, должны изучить аналогичные многоуровневые подходы, поскольку ракетные системы вроде американских Patriot являются слишком дорогими для использования против значительно более дешевых беспилотников, которые Россия применяет в большом количестве.

Заметим, что к аналогичным выводам пришли и сами специалисты Североатлантического Альянса.

Ранее Фокус сообщал, что НАТО ищет другие варианты уничтожения российских дронов. Сбивать такие беспилотники западными ракетами оказалось крайне невыгодно, ведь стоимость БпЛА составляет всего несколько тысяч евро, а запуск ракеты стоит более 400 тысяч евро.

При этом Польша все равно считает сбитие российских дронов общим успехом НАТО. В пресс-службе президента Польши Кароля Навроцкого заявили, что события 10 сентября доказали готовность защищать восточный фланг НАТО.

Напомним, что 10 сентября Польша впервые сбивала российские "шахеды" в своем воздушном пространстве. К тому же, стало известно, что Россия готовила атаки дронов на Польшу еще с июля и заранее к ним готовилась.