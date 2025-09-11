Войска РФ проверили ПВО Польши: Путин увеличит интенсивность атак по странам НАТО, – FT

Европа не готова к массированным атакам армии РФ, которые наносятся по Украине практически каждую ночь. Неспособность восточного фланга НАТО реагировать на нападения очевидна.

Президент России Владимир Путин весьма доволен результатом проверки противовоздушной обороны НАТО в Польше. В следующий раз он пойдет дальше, пишет британская газета Financial Times.

Налет дронов ночью 10 сентября показал абсолютную неготовность Европы к массированному воздушному нападению. Украине переживает подобные атаки практически каждую ночь. Поэтому необходимы значительные инвестиции для укрепления восточного фланга НАТО, указывают авторы материала.

"Москва наверняка поняла, что мы до сих пор не извлекли уроков из того, с чем Украина сталкивалась годами. Мы к этому совершенно не готовы. Теперь они [россияне] уже у наших дверей", — заявил Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе.

По словам военного, ЕС нужна многоуровневая система противовоздушной обороны, которая оценивала бы масштаб атаки и перенаправляла ресурсы. Недопустима ситуация, когда дорогие истребители, такие как голландские F-35, поднимают для уничтожения дешевых беспилотников.

"Это была репетиция, проверка, насколько хороши наши системы раннего оповещения и каково время нашей реакции", — добавил он.

Польские военные отмечают, что большинство БПЛА были ловушками, которые Россия регулярно использовала для отвлечения внимания и ослабления украинской ПВО перед очередными массированными ударами. Представитель польского оборонного сектора сообщил FT, что большинство выявленных беспилотников — это "Герберы" без боеголовок.

Экс-министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сравнил вторжение беспилотников в Польшу с российскими диверсиями в Европе за последние 18 месяцев.

"Россияне пытаются создать новую реальность подобно тому, как они совершали гибридные атаки. Представьте то же самое с беспилотниками. Они делают это один раз, мы не реагируем. Потом еще одна атака будет в Румынии или в Литве", — сказал он.

Напомним, в Польше после атаки российских дронов ограничили полеты авиации вдоль восточной границы до 9 декабря.

Варшава отправляет к восточным границам около 40 тысяч солдат из-за начала военных учений "Запад-2025" и увеличения уровня напряженности после ночного вторжения БПЛА.