Баллистика и "Шахеды": ВС РФ днем ударили по северу Украины, высока вероятность массированной атаки

Армия России днем 14 сентября атаковала Украину "Шахедами" и баллистическими ракетами. Мониторинговые каналы предупредили скором массированном ударе.

Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках нескольких БПЛА по Черниговской и Сумcкой области.

"БПЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс юго-западный. БПЛА в южной части Сумщины постоянно меняют курс", — отмечали военные.

В 12:10 появилась угроза применения баллистического вооружения на северо-восточном направлении. Скоростную цель заметили в Сумской области курсом на юго-запад.

Войска России позже ударили по Сумской области управляемыми авиабомбами.

Мониторинговые каналы отмечали движение 14 "Шахедов" на Черниговскую область курсом на Киевскую. Далее последовал вылет баллистических ракет из Курска на Сумщину.

По Сумскому району оккупанты нанесли удар четырьмя баллистическими ракетами С-300, одной ракетой "Искандер-М" и двумя-четырьмя КАБ с борта Су-34. Воздушные силы не предоставляли отчет по целям.

Массированный удар по Украине: ВС РФ заряжают ракеты

Паблики также предупредили об угрозе нанесения массированного комбинированного удара ВС РФ по территории Украины в ближайшее время. Повышенная угроза — для Киева, Луцка и Староконстантинова.

Сцелью зарядки ракетами Х-101 ранее фиксировался перелет двух дополнительных Ту-95МС с авиабазы ​​"Дягилево" на "Энгельс-2". Сюда же отправили два транспортных самолетов Ил-76. По состоянию на 13 сентября на базе "Энгельс-2" было четыре борта Ту-95МС, отмечает канал Tracking.

В 19:30 отмечен взлет трех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с авиабазы ​​"Энгельс-2", предположительно перелет после зарядки.

Напомним, СМИ писали, что недавним ударом дронами по Польше президент России Владимир Путин "проверил противовоздушную оборону НАТО".

Ночью 7 сентября россияне атаковали Киев "Шахедами" и крылатыми ракетами. Горело здание Кабмина в Печерском районе столицы.