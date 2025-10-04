"Такой концентрации морпехов не помню": военный рассказал о котлах для ВС РФ (видео)

Военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов убежден, что главной целью ВС РФ на Покровском направлении было именно Доброполье, и для продвижения к нему враг сформировал ударный кулак. Планы России разрушены, но ситуация в этом районе — "очень тяжелая".

Российские оккупанты пытались прорваться не на Покровск-Мирноград, а на Доброполье. Это должно было открыть для них возможность идти дальше на Дружковку. Об этом защитник рассказал 4 октября в эфире телеканала "Киев".

"Главная цель врага сейчас политическая и военная — это агломерация Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск. Четыре крупных города Донецкой области, вытянутые с юга на север — главное, что у нас есть в Донецкой агломерации. Вот, не Мирноград с Покровском. И именно их захват для врага — главное", — заверил он.

Сазонов сообщил, что ВС РФ не могут штурмовать Константиновку, потому что постоянно упираются в украинскую оборону под Торецком и Часовым Яром, прорвать которую им не удается. Из-за этого город постоянно обстреливают.

"Там ужас, что происходит", — отметил военный, комментируя ситуацию в Константиновке.

По его словам, если оккупантам удается выйти к ней и начать штурмовать, это — самый южный город агломерации, далее Дружковка, Краматорск и Славянск.

"Это бесконечно по времени будет, это годами он будет штурмовать. А тут шанс зайти с запада, ударить сразу по Дружковке, разбив агломерацию на две", — пояснил защитник.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Он подчеркнул, что поэтому Россия и сконцентрировала в районе Доброполья "очень большое количество войск" — 51 и 8 российские армии, несколько механизированных дивизий и сразу три бригады морской пехоты.

"Я такой концентрации морпехов даже на Курщине не помню, чтобы они собрались. Это все — такой большой кулак, который должен был идти на Доброполье и возвращать на Дружковку, на Константиновку", — отметил Сазонов.

Комментируя котлы в районе Доброполья, он поделился, что видит на карте скорее зайца с ушами, чем клешню краба.

"Оба уха отрезали наши там ребята. И сейчас, как у нас говорят грубо, постепенно доедают", — проинформировал он.

Порезанный на котлы выступ в районе Доброполья Фото: Deep State

Военный объяснил, что оккупанты оказались в двух небольших котлах. По его словам, возможно, речь идет примерно о батальоне россиян в окружении, но "очень и очень уж побитый". Однако главное — это "голова зайца", которую даже несмотря на все усилия отрезать не удалось. Россияне постоянно подпитывают ее своими силами.

"Они попытаются и контратаковать, и продвигать нас, и отрезать наше продвижение. То есть там очень тяжелая ситуация. У врага большое количественное преимущество, но работаем", — отметил Сазонов.

Он заверил, что планы врага относительно региона разрушены.

"Его цель быстро наступать на Донецкую область, как говорят, что до конца года ее захватить целиком, — уже из категории мечтаний, которые являются несбыточными", — добавил военнослужащий.

