"Все черное, все сгорело": СМИ рассказали о ситуации и боевых действиях в Купянске

В закрытом с конца сентября на въезд и выезд Купянске, Харьковской области постоянно летают вражеские дроны, которые атакуют гражданских жителей. Местным приходится самостоятельно покидать город.

В Купянске уже присутствуют россияне, которых пытаются выбить бойцы Вооруженных сил Украины, пишет DW.

Отмечается, что жители населенного пункта, напуганные появлением россиян, самостоятельно выбираются из города — эвакуационные группы не могут заехать туда.

По словам 75-летней Валентины, которая решила уходить из города пешком после того, как ей угрожали гранатой российские военные, последние четыре месяца в городе нет связи и других коммуникаций: света, воды, газа.

Кроме того, в городе не работают и магазины.

"Прилеты страшные. Все сносили. Все черное, все сгорело, — вспоминает женщина, — А дроны летают... Если кого-то заметили, обязательно будут висеть, пока не сбросят на человека. И много людей погибает", — рассказала Валентина.

В то же время боец ВСУ с позывным "Трафка" рассказал, что россияне атакуют дронами логистику и украинские позиции в Купянске.

"Сюда зашло их сильное подразделение БПЛА — мы уже на себе это почувствовали, когда они пытались уничтожить нашу позицию. У них наработанная система — сначала посылают много FPV, а потом залетает оптика", — пояснил военный.

