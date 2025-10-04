"Все черное, все сгорело": СМИ рассказали о ситуации и боевых действиях в Купянске
В закрытом с конца сентября на въезд и выезд Купянске, Харьковской области постоянно летают вражеские дроны, которые атакуют гражданских жителей. Местным приходится самостоятельно покидать город.
В Купянске уже присутствуют россияне, которых пытаются выбить бойцы Вооруженных сил Украины, пишет DW.
Отмечается, что жители населенного пункта, напуганные появлением россиян, самостоятельно выбираются из города — эвакуационные группы не могут заехать туда.
По словам 75-летней Валентины, которая решила уходить из города пешком после того, как ей угрожали гранатой российские военные, последние четыре месяца в городе нет связи и других коммуникаций: света, воды, газа.
Кроме того, в городе не работают и магазины.
"Прилеты страшные. Все сносили. Все черное, все сгорело, — вспоминает женщина, — А дроны летают... Если кого-то заметили, обязательно будут висеть, пока не сбросят на человека. И много людей погибает", — рассказала Валентина.
В то же время боец ВСУ с позывным "Трафка" рассказал, что россияне атакуют дронами логистику и украинские позиции в Купянске.
"Сюда зашло их сильное подразделение БПЛА — мы уже на себе это почувствовали, когда они пытались уничтожить нашу позицию. У них наработанная система — сначала посылают много FPV, а потом залетает оптика", — пояснил военный.
