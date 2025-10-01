В Купянск заходят 30-40 оккупантов в день: военный предупредил о риске friendly fire

Заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич подчеркнул, что из-за выбранной ВС РФ тактики жителям Купянска, которые не эвакуировались, грозит так называемый "дружественный огонь". Россияне прилагают усилия, чтобы их было трудно отличить от гражданских.

"Город Купянск сейчас — эпицентр боевых действий, но не таких классических, как в фильмах можно увидеть, там, где окоп против окопа", — заявил военнослужащий в эфире "Ранок.LIVE" 1 октября.

Комментарий Олеся Маляревича — с 1:48:35, о Купянске — с 1:56:06

Он рассказал, что в Купянск проникают пехотные подразделения ВС РФ. При этом оккупанты переодеваются в одежду гражданских, пытаясь инфильтрироваться под местных жителей.

"Даже нашим пилотам приходится рассматривать: это гражданский передвигается между домами или какой-то россиянин, понимаете? Это очень трудно, чтобы не дай бог гражданского не убить. (...) Кто не эвакуировался — это очень плохо", — подчеркнул Маляревич.

По его словам, если территория может стать местом боевых действий, мирные жители должны оттуда выезжать. Если же люди остаются, это для них очень опасно и усложняет работу военных.

Город Купянск на карте боевых действий Фото: Deep State

"Мы не можем гарантировать безопасность этих людей. Они могут просто от friendly fire погибнуть, потому что это невозможно — различить всех, когда все переодеваются и передвигаются", — пояснил заместитель командира.

Он заверил, что Силы обороны активно работают, и многие захватчики погибают в Купянске. Однако они не прекращают просачивание в город.

"Где-то там 30-40 в день забегают — снова и снова", — добавил Маляревич.

Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о признании Купянска городом-героем. Кроме него такой статус получили еще 15 населенных пунктов из разных областей.

28 сентября стало известно, что Купянск закрыли для въезда гражданских и даже любых служб. Теперь туда могут заезжать только военные, эвакуация также "максимально затруднена", как сообщили в ГВА.