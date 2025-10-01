У Куп'янськ заходять 30–40 окупантів на день: військовий попередив про ризик friendly fire

Заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Олесь Маляревич підкреслив, що через обрану ЗС РФ тактику жителям Куп'янська, які не евакуювались, загрожує так званий "дружній вогонь". Росіяни докладають зусилля, щоб їх було важко відрізнити від цивільних.

"Місто Куп’янськ зараз — епіцентр бойових дій, але не таких класичних, як у фільмах можна побачити, там, де окоп проти окопу", — заявив військовослужбовець в ефірі "Ранок.LIVE" 1 жовтня.

Коментар Олеся Маляревича — з 1:48:35, про Куп"янськ — з 1:56:06

Він розповів, що у Куп'янськ проникають піхотні підрозділи ЗС РФ. При цьому окупанти переодягаються в одяг цивільних, намагаючись інфільтруватися під місцевих жителів.

"Навіть нашим пілотам доводиться розглядати: це цивільний пересувається між будинками або якийсь росіянин, розумієте? Це дуже важко, щоб не дай боже цивільного не вбити. (…) Хто не евакуювався — це дуже погано", — наголосив Маляревич.

З його слів, якщо територія може стати місцем бойових дій, мирні мешканці мають звідти виїжджати. Якщо ж люди залишаються, це для них дуже небезпечно й ускладнює роботу військових.

Місто Куп'янськ на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Ми не можемо гарантувати безпеку цих людей. Вони можуть просто від friendly fire загинути, тому що це неможливо — розрізнити всіх, коли всі переодягаються і пересуваються", — пояснив заступник командира.

Він запевнив, що Сили оборони активно працюють, і багато загарбників гинуть у Куп’янську. Однак вони не припиняють просочування у місто.

"Десь там 30-40 в день забігають — знову і знову", — додав Маляревич.

Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про визнання Куп'янська містом-героєм. Окрім нього такий статус отримали ще 15 населених пунктів з різних областей.

28 вересня стало відомо, що Куп’янськ закрили для в’їзду цивільних і навіть будь-яких служб. Тепер тужи можуть заїжджати лише військові, евакуація також "максимально ускладнена", як повідомили у МВА.