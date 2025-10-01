День захисників в Україні: Зеленський підписав указ про міста-герої у 7 областях (відео)

1 жовтня в Україні відзначають День захисників — це свято кожного, хто долучився до оборони. Президент Володимир Зеленський заявив, що у цей день правильно відзначити й "міста героїв", тож він підписав указ про 16 таких населених пунктів у різних регіонах країни.

"Сьогодні, у День захисників, на Покрову, ми в Україні відзначаємо кожного, хто долучився до захисту нашої держави, хто свої зусилля докладає, щоб усій країні вдалося. І правильно саме сьогодні відзначити так само й наші громади в Україні, ті наші міста, які дуже часто беруть на себе найбільше в захисті, у стійкості. Сьогодні, у цей День захисників і захисниць, на Покрову, ми відзначаємо ще міста-герої – міста героїв", — зазначив український лідер у соцмережах.

Президент повідомив, що підписав указ. Він стосується міст, завдяки яким були врятовані "тисячі життів" українців. Зеленський підкреслив, що ці міста стоять на захисті усієї держави.

Статус міст-героїв отримали:

у Дніпровській області – Павлоград, Нікополь, Марганець;

у Донецькій області — Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ;

у Запорізькій області — Гуляйполе, Оріхів;

у Миколаївській області — Вознесенськ, Баштанка;

у Сумській області — Суми, Тростянець;

у Харківській області — Куп’янськ;

у Хмельницькій області — Старокостянтинів.

"Я пишаюся вами! Честь – представляти такий народ, такі міста, громади, таких хоробрих людей", — додав лідер.

Зранку 1 жовтня стало відомо, що в Україну несподівано приїхала принцеса Великої Британії Анна. Вона зустрілася з Володимиром та Оленою Зеленськими, а також вшанувала пам'ять загиблих через війну дітей, поклавши до меморіалу м'якого ведмедика.