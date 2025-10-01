День захисників в Україні: Зеленський підписав указ про міста-герої у 7 областях (відео)
1 жовтня в Україні відзначають День захисників — це свято кожного, хто долучився до оборони. Президент Володимир Зеленський заявив, що у цей день правильно відзначити й "міста героїв", тож він підписав указ про 16 таких населених пунктів у різних регіонах країни.
"Сьогодні, у День захисників, на Покрову, ми в Україні відзначаємо кожного, хто долучився до захисту нашої держави, хто свої зусилля докладає, щоб усій країні вдалося. І правильно саме сьогодні відзначити так само й наші громади в Україні, ті наші міста, які дуже часто беруть на себе найбільше в захисті, у стійкості. Сьогодні, у цей День захисників і захисниць, на Покрову, ми відзначаємо ще міста-герої – міста героїв", — зазначив український лідер у соцмережах.
Президент повідомив, що підписав указ. Він стосується міст, завдяки яким були врятовані "тисячі життів" українців. Зеленський підкреслив, що ці міста стоять на захисті усієї держави.
Статус міст-героїв отримали:
- у Дніпровській області – Павлоград, Нікополь, Марганець;
- у Донецькій області — Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ;
- у Запорізькій області — Гуляйполе, Оріхів;
- у Миколаївській області — Вознесенськ, Баштанка;
- у Сумській області — Суми, Тростянець;
- у Харківській області — Куп’янськ;
- у Хмельницькій області — Старокостянтинів.
"Я пишаюся вами! Честь – представляти такий народ, такі міста, громади, таких хоробрих людей", — додав лідер.
Нагадаємо, до Дня захисників та захисниць в Україні Фокус зібрав досягнення армії за останні 11 років.
Зранку 1 жовтня стало відомо, що в Україну несподівано приїхала принцеса Великої Британії Анна. Вона зустрілася з Володимиром та Оленою Зеленськими, а також вшанувала пам'ять загиблих через війну дітей, поклавши до меморіалу м'якого ведмедика.