День захисників та захисниць: як змінилась та чого досягла українська армія у 2025 році

1 жовтня 2025 року в Україні відзначають День захисників та захисниць, започаткований 11 років тому та пов'язаний зі вшануванням козацького війська. У 2025 році рядові, офіцери та командири, кожен з них, зробив внесок у захист України від вторгнення Російської Федерації. Які досягнення Сил оборони та як вони змінились протягом останнього року?

День захисника та захисниць присвячений українським воїнам та воїнкам, їхній сміливості та стійкості у захисті держави та людей. Урочистості почали проводити з 2014 року, оскільки через гібридне вторгнення РФ з'явилась потреба вшанувати героїв, які полягли в ім'я незалежності й суверенітету України. Протягом 11 років ЗСУ змінювались: позбувались рис радянської армії та ставали армією 21 століття. Фокус зібрав інформацію про досягнення захисників та захисниць, армії в цілому.

1 жовтня День захисників та захисниць

Героїзм воїнів Сил оборони

У День захисників та захисниць Україна вшановує полеглих та відзначає нагородами військових, які найкраще себе проявили на полі бою. Фокус розповідав історії окремих бійців, які показали особливу стійкість та героїзм. Серед них — історія взводу солдатів 57 бригади, які 178 днів провели у Вовчанську, відбиваючи щоденні атаки підрозділів ЗС РФ. Ще один випадок — нацгвардієць Владислав Нагорний, який отримав поранення та був майже убитий російськими військовими, але вижив та дістався до своїх, маючи перерізане горло. Тим часом Анатолій Осуховський з позивним "Лондон" потрапив у полон ЗС РФ, але зумів вибрати та врятував кількох побратимів.

1 жовтня День захисника та захисниць - історія бійців 57 ОМБр ЗСУ

Спецоперації на лінії фронту

У 2025 році захисники та захисниці втримували наступ РФ на лінії фронту довжиною 1 100 км, повідомив у травні головнокомандувач Олександр Сирський. Фокус виділив відтинки, які були найгарячішими протягом останніх місяців:

Сумський напрямок — з початку березня ЗС РФ почали наступ та зайшли в Сумську область, але влітку, з червня 2025, українські захисники та захисниці спинили просування ворога, перейшли у контратаки й повернули контроль над 20 кв. км території.

Покровський напрямок — у вересні 2025 ЗС РФ здійснили прорив на 10 км му напрямку Добропілля. Після цього на вказану ділянку перекинули 3 армійський корпус та інші підрозділи Сил оборони: росіян спинили й навіть почались контратаки, повідомив Сирський. Станом на 29 вересня під Добропіллям утворився один "котел" та два "напівкотла" з оточеними росіянами. Звільнили 175 кв. км, зачистили від ДРГ — 195 кв. км.

Куп'янський напрямок — станом на 30 вересня бійці ЗСУ втримують місто, свідчить карта аналітиків DeepState. 10 армійський корпус розповів, що росіяни почали використовувати труби, щоб підібратись на північні околиці. Коли це помітили, що по виходу з труби завдали удару артилерією та дронами, заклали колючим дротом та затопили.

Сили безпілотних систем та удари вглиб РФ

Сили безпілотних систем — новий рід військ у складі ЗСУ, про створення якого президент України Володимир Зеленський оголосив влітку 2024 року. З червня 2025 СБС очолив майор Роберт Бровді. У вересні Бровді повідомив, що удари по РФ — це спільна робота ГУР Міноборони, Сил спецоперацій та інших підрозділів ЗСУ.

Удари вглиб РФ. З серпня по кінець вересня під ударом далекобійних засобів ураження України опинилась нафтопереробна галузь РФ: відбулось 17 влучань на відстанях від 100 км до 700 км від України. Атаки пошкодили майже 20% потужностей нафтопереробки, та РФ відчула дефіцит бензину.

Крім НПЗ, палали підприємства, дотичні до виробництва зброї ЗС РФ. 29 вересня стало відомо про влучання ракет "Нептун" по заводу "Електродеталь" у Брянській області, який надсилав продукцію на 1 500 заводів російського ВПК. Крім того, 23 вересня було гучно у Єлабузі — місті за майже 1 000 км від України, в якому розташовано цехи зі складання "Шахедів".

Ще один напрямок — атаки на військові об'єкти РФ на березі Чорного моря. Зокрема, 27 вересня було гучно у Новоросійську та Туапсе — у портах РФ, через які проходить нафта. Як повідомили Сили оборони, після атаки призупинив роботу термінал у Новоросійську, який кача по 2 млн барелів нафти на добу.

ЗСУ та армія НАТО

Восени 2025 року західні медіа та військові відзначили досвід бійців Сил оборони у відбитті повітряних атак ЗС РФ та у боротьбі з військовими кораблями. Фокус виділив кілька випадків, про які стало відомо в останні кілька днів.

ЗСУ навчають війська країн-членів НАТО боротись з дронами. Потреба у цьому виникла після появи розвідувальних дронів на території Польщі, Румунії, Данії та Норвегії. Європейці вирішили збудувати "стіну дронів" для захисту від провокацій РФ. 29 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що українських військових відправили у Данію на навчання "Крила оборони": вони мають передати досвід та знання колегам з країни-члена НАТО. Морські дрони Сил оборони діляться досвідом з НАТО. У вересні у Португалії відбулись морські експериментальні навчання REPMUS25/DYMS25, на які запросили українських військових. Українці привезли морські дрони: вдосконалений Magura v7 та пристрій без назви, озброєний ракетою Р-73. Згодом на порталі TWZ розповіли, що українська сторона мала зображати "поганців", які атакують військові кораблі, а кораблі НАТО мали шукати спосіб відбити атаки. ЗСУ навчають інструкторів НАТО. На порталі Business Insider повідомили, що західні інструктори надають українцям знання з воєн минулого, натомість військові ЗСУ діляться з ними інформацією про тактику, стратегію, підходи, прийоми війни 21 століття зі застосуванням дронів різних типів, сучасних РЕБ та інших новітніх видів військового спорядження.

Реформи ЗСУ 2025 року

Протягом 2025 року у ЗСУ тривала реформа управління, започаткована у 2024 році. Згідно з рішенням командування, відбувається перехід на корпусну систему, у якій кілька бригад об'єднуються під єдиним керівництвом та спільно утримують визначену ділянку фронту. Інший напрямок — цифровізація: розвиток ситуаційної обізнаності (система Delta виявляє цілі за 2 сек), застосунок "Армія+" (Довідник Армія ID, шаблони рапортів, подання документів тощо), портал Е-бали для отримання техніки в обмін на знищення противника.

