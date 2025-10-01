День защитников и защитниц: как изменилась и чего достигла украинская армия в 2025 году

1 октября 2025 года в Украине отмечают День защитников и защитниц, основанный 11 лет назад и связанный с чествованием казацкого войска. В 2025 году рядовые, офицеры и командиры, каждый из них, внес вклад в защиту Украины от вторжения Российской Федерации. Какие достижения Сил обороны и как они изменились в течение последнего года?

Related video

День защитников и защитниц посвящен украинским воинам, их смелости и стойкости в защите государства и людей. Мероприятие начали отмечать в 2014 году, поскольку из-за гибридного вторжение РФ появилась потребность отметить героев, павших во имя независимости и суверенитета Украины. На протяжении десятка лет ВСУ менялись: избавлялись от черт советской армии и становились армией 21 века. Фокус собрал информацию о достижениях защитников и защитниц, армии в целом.

1 октября День защитников и защитниц

Героизм воинов Сил обороны

В День защитников и защитниц Украина чтит павших и отмечает наградами военных, которые лучше всего себя проявили на поле боя. Фокус рассказывал истории отдельных бойцов, которые показали особую стойкость и героизм. Среди них — история взвода солдат 57 бригады, которые 178 дней провели в Волчанске, отражая ежедневные атаки подразделений ВС РФ. Еще один случай — нацгвардеец Владислав Нагорный, который получил ранения и был почти убит российскими военными, но выжил и добрался до своих, имея перерезанное горло. Между тем Анатолий Осуховский с позывным "Лондон" попал в плен ВС РФ, но сумел выбрать и спас нескольких побратимов.

1 октября День защитника и защитниц — история бойцов 57 ОМБр ВСУ

Спецоперации на линии фронта

В 2025 году защитники и защитницы удерживали наступление РФ на линии фронта длиной 1 100 км, сообщил в мае главнокомандующий Александр Сырский. Фокус выделил отрезки, которые были самыми горячими в течение последних месяцев.

Сумское направление — с начала марта ВС РФ начали наступление и зашли в Сумскую область, но летом, с июня 2025, украинские защитники и защитницы остановили продвижение врага, перешли в контратаки и вернули контроль над 20 кв. км территории.

Покровское направление — в сентябре 2025 ВС РФ совершили прорыв на 10 км в направлении Доброполья. После этого на указанный участок перебросили 3 армейский корпус и другие подразделения Сил обороны: россиян остановили и даже начались контратаки, сообщил Сырский. По состоянию на 29 сентября под Добропольем образовался один "котел" и два "полукотла" с окруженными россиянами. Освободили 175 кв. км, зачистили от ДРГ — 195 кв. км.

Купянское направление — по состоянию на 30 сентября бойцы ВСУ удерживают город, свидетельствует карта аналитиков DeepState. 10 армейский корпус рассказал, что россияне начали использовать трубы, чтобы подобраться на северные окраины. Когда это заметили, по выходу из трубы нанесли удар артиллерией и дронами, заложили колючей проволокой и затопили.

Силы беспилотных систем и удары вглубь РФ

Силы беспилотных систем — новый род войск в составе ВСУ, о создании которого президент Украины Владимир Зеленский объявил летом 2024 года. С июня 2025 года СБС возглавил майор Роберт Бровди. В сентябре Бровди сообщил, что удары по РФ — это совместная работа ГУР Минобороны, Сил спецопераций и других подразделений ВСУ.

Удары вглубь РФ. С августа по конец сентября под ударом дальнобойных средств поражения Украины оказалась нефтеперерабатывающая отрасль РФ: состоялось 17 попаданий на расстояниях от 100 км до 700 км от Украины. Атаки повредили почти 20% мощностей нефтепереработки, и РФ почувствовала дефицит бензина.

Кроме НПЗ, горели предприятия, имеющие отношение к производству оружия ВС РФ. 29 сентября стало известно о попадании ракет "Нептун" по заводу "Электродеталь" в Брянской области, который отправлял продукцию на 1 500 заводов российского ВПК. Кроме того, 23 сентября было шумно в Елабуге — городе в почти 1 000 км от Украины, в котором расположены цеха по сборке "Шахедов".

Еще одно направление — атаки на военные объекты РФ на берегу Черного моря. В частности, 27 сентября было шумно в Новороссийске и Туапсе — в портах РФ, через которые проходит нефть. Как сообщили Силы обороны, после атаки приостановил работу терминал в Новороссийске, который качает по 2 млн баррелей нефти в сутки.

ВСУ и армия НАТО

Осенью 2025 года западные медиа и военные отметили опыт бойцов Сил обороны в отражении воздушных атак ВС РФ и в борьбе с военными кораблями. Фокус выделил несколько случаев, о которых стало известно в последние несколько дней.

ВСУ обучают войска стран-членов НАТО бороться с дронами. Потребность в этом возникла после появления разведывательных дронов на территории Польши, Румынии, Дании и Норвегии. Европейцы решили построить "стену дронов" для защиты от провокаций РФ. 29 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что украинских военных отправили в Данию на учения "Крылья обороны": они должны передать опыт и знания коллегам из стран-членов НАТО. Морские дроны Сил обороны делятся опытом с НАТО. В сентябре в Португалии состоялись морские экспериментальные учения REPMUS25/DYMS25, на которые пригласили украинских военных. Украинцы привезли морские дроны: усовершенствованный Magura v7 и устройство без названия, вооруженное ракетой Р-73. На портале TWZ рассказали, что украинская сторона должна была изображать "плохишей", которые атакуют военные корабли, а корабли НАТО должны были искать способ отразить атаки. ВСУ обучают инструкторов НАТО. На портале Business Insider сообщили, что западные инструкторы предоставляют украинцам знания по войнам прошлого, зато военные ВСУ делятся с ними информацией о тактике, стратегии, подходах, приемах войны 21 века с применением дронов различных типов, современных РЭБ и других новейших видов военного снаряжения.

Реформы ВСУ 2025 года

В течение 2025 года в ВСУ продолжалась реформа управления, начатая в 2024 году. Согласно решению командования, происходит переход на корпусную систему, в которой несколько бригад объединяются под единым руководством и совместно удерживают определенный участок фронта. Другое направление — цифровизация: развитие ситуационной осведомленности(система Delta обнаруживает цели за 2 сек), приложение "Армия+" (Справочник Армия ID, шаблоны рапортов, представление документов и т.д.), портал Е-баллы для получения техники в обмен на уничтожение противника.

Напоминаем, 30 сентября на портале "Тексты" опубликовали инфографику, на которой показали, что такое килзона и как там действуют бойцы ВСУ и ВС РФ.