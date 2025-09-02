Исчез и нашелся возле жены: в Днепре три дня искали военного, которому россияне перерезали горло

Владислав Нагорный пережил страшные пытки в российском плену и не мог говорить. 30 сентября его жена сообщила, что он исчез из больницы.

Related video

30-летний Владислав Нагорный исчез из больницы Мечникова в Днепре 30 августа примерно в 9:00. Об этом правоохранителям сообщила жена военного. По ее словам, он просто ушел из больницы, сообщила пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская. Фокус разбирался в ситуации.

Боец Нацгвардии Владислав Нагорный пережил страшные пытки в плену. У него была тяжелая травма шеи, он не мог говорить. Впереди было несколько операций. 30 сентября его жена сообщила, что он исчез из больницы. В полиции области подтвердили, что 30 августа жена военного Виктория обратилась к правоохранителям относительно исчезновения мужа.

2 сентября женщина сообщила Общественному, что Владислава удалось найти. "Нашли, он рядом со мной", — сказала жена военного.

Владислав Нагорный — что известно

Нацгвардеец Владислав Нагорный выжил после ужасных пыток россиян. Еще 17 августа его доставили в больницу в Днепропетровскую область в крайне тяжелом состоянии. У него была большая кровопотеря.

Владислав Нагорный ушел из больницы 30 сентября

Как сообщил сам Владислав, его бригада потеряла контроль над позицией вблизи Покровска, и впоследствии он попал в плен. Там россияне пытали его и собратьев, отрезая им губы, уши, нос. Владиславу россияне перерезали горло и сбросили в яму. Мужчина смог выбраться и пять суток полз к украинским позициям.

После эвакуации ему провели операцию.

Напомним, военнослужащий ВСУ Андрей Переверзев вернулся из российского плена и рассказал, как его пытал российский врач. На его теле были вырезаны слова "Слава России".

А военнослужащий ВСУ Анатолий Осуховский рассказал, как смог сбежать из российского плена и спасти побратимов.