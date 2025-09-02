Зник і знайшовся біля дружини: в Дніпрі три дні шукали військового, якому росіяни перерізали горло

Владислав Нагорний пережив страшні тортури у російському полоні і не міг говорити. 30 вересня його дружина повідомила, що він зник із лікарні.

30-річний Владислав Нагорний зник з лікарні Мечникова у Дніпрі 30 серпня приблизно о 9:00. Про це правоохоронцям повідомила дружина військового. За її словами, він просто пішов з лікарні, повідомила речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська. Фокус розбирався у ситуації.

Боєць Нацгвардії Владислав Нагорний пережив страшні тортури у полоні. У нього була важка травма шиї, він не міг говорити. Попереду було кілька операцій. 30 вересня його дружина повідомила, що він зник із лікарні. У поліції області підтвердили, що 30 серпня дружина військового Вікторія звернулася до правоохоронців щодо зникнення чоловіка.

2 вересня жінка повідомила Суспільному, що Владислава вдалося знайти. "Знайшли, він поруч зі мною", — сказала дружина військового.

Владислав Нагорний – що відомо

Нацгвардієць Владислав Нагорний вижив після жахливих катувань росіян. Ще 17 серпня його доставили до лікарні на Дніпропетровщину у вкрай важкому стані. У нього була велика крововтрата.

Владислав Нагорний пішов з лікарні 30 вересня

Як повідомив сам Владислав, його бригада втратила контроль над позицією поблизу Покровська, і згодом він потрапив у полон. Там росіяни катували його та побратимів, відрізаючи їм губи, вуха, ніс. Владиславу росіяни перерізали горло та скинули в яму. Чоловік зміг вибратись і п'ять діб повз до українських позицій.

Після евакуації йому провели операцію.

