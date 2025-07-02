Звільнений з полону боєць ЗСУ розповів, як російський хірург випалив йому на тілі "Слава Росії"

Російські військові били пораненого бійця по ранах струмом і допитували його кілька годин. Тільки пізніше його передали медикам, де його вже прооперували і зробили той шокувальний напис.

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Військовослужбовець ЗСУ Андрій Переверзєв нещодавно повернувся з російського полону. В нього на тілі виявили шрами, які шокували світову спільноту. На животі в нього були вирізані слова "Слава Росії". Як це сталося український захисник розповів українській державній платформі United24.

"Коли мене захопили в полон, відправили на операційний стіл, щоб провести операцію. Операцію зробили. Коли через деякий час в палату зайшла медсестра, вона мені сказала: "Не хвилюйтеся, коли вас обміняють, ви зможете його вивести, чи зробити поверх тату. Я не одразу зрозумів про що вона говорила. Я піднявся з подушки і подивився на свій живіт, а там був напис "Слава Росії", — розповів український захисник.

Він говорить, що зрозумів, що напис був зроблений під час операції за допомогою хірургічного інструменту, і його зробив хірург, який його оперував.

Андрій служив у 79-й аеромобільній бригаді ЗСУ. У лютому 2024 року на Донеччині він отримав важке поранення і потрапив у полон до росіян. Протягом 14 місяців він перебував у російському протягом 14 місяців. Його обміняли в травні 2025 року.

Військовослужбовец ЗСУ Андрій Переверзєв

Як розповів військовий Андрій Переверзєв, 24 лютого 2024 року він опинився на позиції, яка була "справжнім пеклом" — під безперервним обстрілом і без укриттів. Там був один єдиний бліндаж. Андрій знепритомнів після вибуху гранати у бліндажі.

"Я не знаю, скільки це тривало. Я опритомнів коли мене витягували з бліндажа. Я не відчував ніг і думав, що мені їх відірвало. Вони мене запитали:"Як ти вижив? Коли ми тебе знайшли, в тебе не було пульсу, ти не дихав і серце не билося". Вони поклали мене на носилки і забрали на свій бік", — розповів військовий.

Він додав, що одразу зрозумів, що його знайшли росіяни і він подумав, що його зараз ліквідують.

Медичну допомогу йому не надали одразу. Як стверджує Андрій, російські військові побили його і одразу почали катувати. Його били по ранах струмом. Допитували його кілька годин. Тільки пізніше його передали медикам, де його вже прооперували і зробили той шокувальний напис.

Зараз українські медики вже розпочали курс видалення напису з тіла бійця. Результат буде видно лише за пів року.

Андрій каже, що хоче повернутися на службу, але це залежить від того, як пройдуть операції та що скажуть лікарі.

"Якщо мені дозволять носити броню, я повернуся", — каже він.

Нагадаємо, що у Росії військовий суд заочно засудив до 24 років позбавлення волі громадянку України Наталю Савосту, яка причетна до вбивства російського офіцера-ракетника Костянтина Нагайка.