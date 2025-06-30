Помста за кафе у Грозі на Харківщині: українка з напарницею ліквідували офіцера-ракетника ЗС РФ

Вбитий окупант командував батареєю 112-ї ракетної бригади, яка завдала удару по Куп'янського району Харківщини і вбила під час поминок 59 українців.

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У Росії 2-й Західний окружний військовий суд заочно засудив до 24 років позбавлення волі громадянку України Наталю Савосту, яка причетна до вбивства російського офіцера-ракетника Костянтина Нагайка. Про це повідомляє російське незалежне видання ASTRA.

Також аналогічний строк отримала і росіянка Олена Попова, яка нібито допомагала українці.

Згідно із матеріалами справи, 29-річний Нагайко загинув 30 грудня 2024 року у місті Шуя Іванівської області. Це сталося після того, як він відкрив посилку із саморобною бомбою, яку нібито відправила Савоста, а Попова передала через третіх осіб.

Олена Попова і Наталя Савоста

Про вбивство офіцера українська розвідка прозвітувала 8 лютого 2025 року.

За даними ГУР, Костянтин Нагайко командував батареєю 112-ї ракетної бригади та брав участь у ударах по Україні. За даними СБУ саме підрозділ під командуванням Нагайка завдав удару по кафе у селі Гроза Куп'янського району 5 жовтня 2023 року під час поминок. Тоді загинули 59 українців.

Нагадаємо, що 5 жовтня 2024 року російські війська обстріляли село Гроза у Куп’янському районі Харківської області. Відомо про десятки загиблих.

Також повідомлялося, що постійний представник РФ в Раді безпеки ООН Василь Небензя заявив, що майже всі загиблі внаслідок російського удару по селу Гроза нібито були чоловіками призовного віку.