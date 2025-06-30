Месть за кафе в Грозе на Харьковщине: украинка с напарницей ликвидировали офицера-ракетчика ВС РФ

Убитый оккупант командовал батареей 112-й ракетной бригады, которая нанесла удар по Купянскому району Харьковщины и убила во время поминок 59 украинцев.

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В России 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 24 годам лишения свободы гражданку Украины Наталью Савосту, которая причастна к убийству российского офицера-ракетчика Константина Нагайко. Об этом сообщает российское независимое издание ASTRA.

Также аналогичный срок получила и россиянка Елена Попова, которая якобы помогала украинке.

Согласно материалам дела, 29-летний Нагайко погиб 30 декабря 2024 года в городе Шуя Ивановской области. Это произошло после того, как он открыл посылку с самодельной бомбой, которую якобы отправила Савоста, а Попова передала через третьих лиц.

Елена Попова и Наталья Савоста

Об убийстве офицера украинская разведка отчиталась 8 февраля 2025 года.

По данным ГУР, Константин Нагайко командовал батареей 112-й ракетной бригады и участвовал в ударах по Украине. По данным СБУ именно подразделение под командованием Нагайко нанесло удар по кафе в селе Гроза Купянского района 5 октября 2023 года во время поминок. Тогда погибли 59 украинцев.

Напомним, что 5 октября 2024 года российские войска обстреляли село Гроза в Купянском районе Харьковской области. Известно о десятках погибших.

Также сообщалось, что постоянный представитель РФ в Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил, что почти все погибшие в результате российского удара по селу Гроза якобы были мужчинами призывного возраста.