Освобожденный из плена боец ВСУ рассказал, как российский хирург выжег ему на теле "Слава России"

Российские военные били раненого бойца по ранам током и допрашивали его несколько часов. Только позже его передали медикам, где его уже прооперировали и сделали ту шокирующую надпись.

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Военнослужащий ВСУ Андрей Переверзев недавно вернулся из российского плена. У него на теле обнаружили шрамы, которые шокировали мировое сообщество. На животе у него были вырезаны слова "Слава России". Как это произошло украинский защитник рассказал украинской государственной платформе United24.

"Когда меня захватили в плен, отправили на операционный стол, чтобы провести операцию. Операцию сделали. Когда через некоторое время в палату зашла медсестра, она мне сказала: "Не волнуйтесь, когда вас обменяют, вы сможете его вывести, или сделать поверх тату. Я не сразу понял о чем она говорила. Я поднялся с подушки и посмотрел на свой живот, а там была надпись "Слава России", — рассказал украинский защитник.

Он говорит, что понял, что надпись была сделана во время операции с помощью хирургического инструмента, и ее сделал хирург, который его оперировал.

Андрей служил в 79-й аэромобильной бригаде ВСУ. В феврале 2024 года в Донецкой области он получил тяжелое ранение и попал в плен к россиянам. В течение 14 месяцев он находился в российском плену в течение 14 месяцев. Его обменяли в мае 2025 года.

Военнослужащий ВСУ Андрей Переверзев

Как рассказал военный Андрей Переверзев, 24 февраля 2024 года он оказался на позиции, которая была "настоящим адом" — под непрерывным обстрелом и без укрытий. Там был один единственный блиндаж. Андрей потерял сознание после взрыва гранаты в блиндаже.

"Я не знаю, сколько это продолжалось. Я очнулся когда меня вытаскивали из блиндажа. Я не чувствовал ног и думал, что мне их оторвало. Они меня спросили: "Как ты выжил? Когда мы тебя нашли, у тебя не было пульса, ты не дышал и сердце не билось". Они положили меня на носилки и забрали на свою сторону", — рассказал военный.

Он добавил, что сразу понял, что его нашли россияне и он подумал, что его сейчас ликвидируют.

Медицинскую помощь ему не оказали сразу. Как утверждает Андрей, российские военные избили его и сразу начали пытать. Его били по ранам током. Допрашивали его несколько часов. Только позже его передали медикам, где его уже прооперировали и сделали ту шокирующую надпись.

Сейчас украинские медики уже начали курс удаления надписи с тела бойца. Результат будет виден только через полгода.

Андрей говорит, что хочет вернуться на службу, но это зависит от того, как пройдут операции и что скажут врачи.

"Если мне разрешат носить броню, я вернусь", — говорит он.

Напомним, что в России военный суд заочно приговорил к 24 годам лишения свободы гражданку Украины Наталью Савосту, которая причастна к убийству российского офицера-ракетчика Константина Нагайко.