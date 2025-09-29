Вернули позиции: Силы обороны контратаковали в двух областях, — ISW
Вооруженные силы Украины продвинулись на севере Сумской и на западе Запорожской области. По оценкам аналитиков, украинские бойцы недавно вернули позиции возле Кондратовки и Андреевки на Сумщине и возле Малой Токмачки в Запорожье, тогда как россияне на этих участках фронта не достигали успехов.
О продвижении Сил обороны говорится в отчете по войне в Украине от американского Института изучения войны ISW за 27 сентября. По данным аналитиков, украинские войска продвинулись на севере Сумской области и на западе Запорожской.
В Сумской области, согласно опубликованным 26 сентября геолокационным видеозаписям, Силы обороны Украины вернули позиции к северу от областного центра — на северо-восток от Кондратовки. Кроме того, по информации российских милблогеров, украинские защитники контратаковали к северу от Сум возле Андреевки.
Россияне 27 сентября продолжали наступательные операции на востоке Запорожской области, однако успехов не достигли. В свою очередь украинские войска продвинулись на запад области и, согласно опубликованным 22 сентября геолокационным видеозаписям, вернули позиции к югу от Малой Токмачки (к юго-востоку от Орехова).
В отчете за 28 сентября со ссылкой на российские источники аналитики ISW пишут, что Силы обороны осуществили контратаку на северо-запад от Сум возле Степного, а также возле Андреевки, Алексеевки и Кондратовки (к северу от областного центра).
На западе Запорожской области 28 сентября оккупанты продолжали наступательные операции, но не смогли достичь подтвержденного прогресса.
Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев 27 сентября рассказывал, что ВСУ берут в окружение полторы тысячи россиян на Добропольском направлении.
В DeepState 26 сентября сообщали о фиксации ВС РФ в центре Купянска. По данным аналитиков, оккупанты увеличивают присутствие на этом участке фронта в надежде захватить город.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 28 сентября заявлял, что война в Украине, скорее всего, завершится путем переговоров, но украинцы должны быть защищены после подписания мирного соглашения.