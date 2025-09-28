Готовят котел: бойцы ВСУ берут в окружение полторы тысячи российских оккупантов, — аналитик

Вооруженные силы Украины могут загнать в котел около полутора тысяч российских солдат на Добропольском направлении. Там уже удалось деоккупировать семь населенных пунктов.

Чтобы не попасть в оперативное окружение россияне пытаются подтянуть собственные резервы, заявил в комментарии телеканалу FREEДОМ военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

"Силы обороны Украины проводят ряд контрнаступательных действий, которые свидетельствуют о возможности создания уже оперативного окружения для российских военнослужащих. В возможном котле может оказаться до полутора тысяч российских военнослужащих. Чтобы не позволить Силам обороны Украины замкнуть этот котел, российские оккупанты пытаются наносить встречные удары, а также подтягивают свои резервы", — сказал Снегирев.

Он уточнил, что ситуация на Добропольском направлении стабилизируется, а подразделения ВСУ уже деоккупировали семь населенных пунктов, в результате чего освобождено около 180 квадратных километров территории.

По словам Снегирева, в районе Покровска у украинских защитников также есть тактические успехи, в частности, освобождены два села — Новоэкономическое и Удачное, что не позволяет оккупантам взять под контроль трассу Покровск — Павлоград.

"Успешное контрнаступление на Покровском направлении, а это удар был на опережение, позволило сорвать планы российских оккупантов по передислокации оперативных резервов на Новопавловское направление, чтобы осуществить прорыв вглубь Днепропетровской области. То есть Покровско-Добропольское направление сорвало также планы противника по расширению географии театра боевых действий за счет Днепропетровской области", — пояснил аналитик.

Покровско-Добропольское направление Фото: скриншот

Он подчеркнул, что ежедневные потери ВС РФ на обоих направлениях фронта составляют от 500 до 700 солдат.

"Сорваны планы российского политического руководства использовать российское наступление на этом участке фронта как элемент политического давления и на США, и на Украину. Именно это и позволило украинскому президенту заявить, что после его встречи с Трампом Соединенные Штаты пересмотрели отношение к характеру боевых действий в Украине, в частности на Покровском направлении. Во многом изменение риторики Трампа связано именно с успешными действиями украинской армии на данном направлении", — подчеркнул Снегирев.

