"Растягивают на сутки": РФ использует новую тактику для ударов по Украине "шахедами", — мониторы

Российские оккупанты в течение последней недели видоизменили тактику запуска "шахедов" во время атак по Украине. Россияне больше не запускают БПЛА десятками за раз в ночное время.

Часть "шахедов" ВС РФ продолжают запускать ночью, однако другую часть запускают в сторону Украины днем, сообщили аналитики мониторинговых телеграмм-каналов

"Где-то около недели враг применяет "новую" тактику: вместо того чтобы бросать сотни БпЛА десятками за раз в ночные волны, ту же сотню растягивают на сутки", — говорится в сообщении.

Мониторы уточнили, что круглосуточное присутствие вражеских дронов в воздушном пространстве Украины стало возможным благодаря прогрессу в массовом производстве Россией "Гербер" и подобных БпЛА, которые могут нести как полезную нагрузку в виде взрывчатых элементов, так и разведывательное оборудование.

"Это направлено как на истощение, так и на неожиданность атаки. Если раньше это почти всегда были ночные атаки, то сейчас попытки атаковать энергетику и другие объекты начали происходить утром и днем", — отметили аналитики.

Они подчеркнули, что россияне продолжают тестировать новые тактики и схемы обстрела украинских городов

"Судя по той информации, которая поступает, враг продолжает расширять количество точек запуска ударных БпЛА, что будет приводить к большему количеству одновременно запущенных БпЛА в воздухе. Нужно эффективное привлечение как FPV-перехватчиков, так и работа с точками запуска", — отметили мониторы.

