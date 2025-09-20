"ПВО будет бессильна": в ВСУ советуют киевлянам готовиться к атакам больших FPV-дронов (видео)

К обстрелам Киева и других мирных украинских городов россияне могут привлечь крупные FPV-дроны, которые нельзя будет сбивать классическими средствами ПВО, предупреждает народный депутат и военнослужащий Егор Фирсов. По его словам, оккупанты в первую очередь будут бить по энергетической системе.

Заместитель командира 21-го отдельного полка беспилотных систем ранее рассказывал, что дроны ВС РФ уже залетают вглубь Украины на 40 км. В комментарии "Новости.Live" он сказал в комментарии "Новости.Live", что это расстояние будет увеличиваться.

"Более того, я сказал, что и Киеву надо готовиться ловить FPV-дроны, большие, но FPV-дроны, перед которыми классическая ПВО будет бессильна", — заявил военный.

Он отметил, что будет нерационально привлекать такие средства, как зенитно-ракетные комплексы Patriot, для сбивания относительно небольшого FPV-дрона стоимостью около 3 тысяч долларов.

"Украинцам надо готовиться к тому, чтобы защищать мирные города от подобных провокаций, где противник будет пытаться разрушить энергетическую систему. К этому надо быть готовым", — отметил Фирсов.

По словам военнослужащего, Силы обороны Украины имеют технологии, которые могут противодействовать атакам небольших дронов на города.

"Единственное — должна быть максимальная технологизация вооруженных сил", — отметил заместитель командира 21-го ОПБС.

Напомним, 18 сентября майор ВСУ Юрий "Ахиллес" Федоренко предупреждал украинцев о зимних блэкаутах. По его словам, если военнообязанные не будут приобщаться к войску активнее, у Сил обороны не получится защитить все небо, и украинцев снова будут ждать отключения.

Очередная масштабная комбинированная атака РФ на Украину произошла в ночь на 20 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о гибели трех человек. В Днепре ракета с кассетным боеприпасом попала в многоэтажку.