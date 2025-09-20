"ППО буде безсила": в ЗСУ радять киянам готуватись до атак великих FPV-дронів (відео)
До обстрілів Києва й інших мирних українських міст росіяни можуть залучити великі FPV-дрони, які не можна буде збивати класичними засобами ППО, попереджає народний депутат і військовослужбовець Єгор Фірсов. За його словами, окупанти насамперед битимуть по енергетичній системі.
Заступник командира 21-го окремого полку безпілотних систем раніше розповідав, що дрони ЗС РФ уже залітають вглиб України на 40 км. У коментарі "Новини.Live" він сказав у коментарі "Новини.Live", що ця відстань буде збільшуватись.
"Ба більше, я сказав, що і Києву треба готуватись ловити FPV-дрони, великі, але FPV-дрони, перед якими класична ППО буде безсила", — заявив військовий.
Він зазначив, що буде нераціонально залучати такі засоби, як зенітно-ракетні комплекси Patriot, для збиття відносно невеликого FPV-дрона вартістю близько 3 тисяч доларів.
"Українцям треба готуватись до того, щоб захищати мирні міста від подібних провокацій, де противник буде намагатися зруйнувати енергетичну систему. До цього треба бути готовим", — зазначив Фірсов.
За словами військовослужбовця, Сили оборони України мають технології, які можуть протидіяти атакам невеликих дронів на міста.
"Єдине — має бути максимальна технологізація збройних сил", — зауважив заступник командира 21-го ОПБС.
Нагадаємо, 18 вересня майор ЗСУ Юрій "Ахіллес" Федоренко попереджав українців про зимові блекаути. За його словами, якщо військовозобов'язані не долучатимуться до війська активніше, у Сил оборони не вийде захистити все небо, і на українців знову чекатимуть відключення.
Чергова масштабна комбінована атака РФ на Україну відбулася в ніч на 20 вересня. Президент України Володимир Зеленський повідомляв про загибель трьох людей. У Дніпрі ракета з касетним боєприпасом влучила в багатоповерхівку.