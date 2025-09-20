"ППО буде безсила": в ЗСУ радять киянам готуватись до атак великих FPV-дронів (відео)

До обстрілів Києва й інших мирних українських міст росіяни можуть залучити великі FPV-дрони, які не можна буде збивати класичними засобами ППО, попереджає народний депутат і військовослужбовець Єгор Фірсов. За його словами, окупанти насамперед битимуть по енергетичній системі.

Заступник командира 21-го окремого полку безпілотних систем раніше розповідав, що дрони ЗС РФ уже залітають вглиб України на 40 км. У коментарі "Новини.Live" він сказав у коментарі "Новини.Live", що ця відстань буде збільшуватись.

"Ба більше, я сказав, що і Києву треба готуватись ловити FPV-дрони, великі, але FPV-дрони, перед якими класична ППО буде безсила", — заявив військовий.

Він зазначив, що буде нераціонально залучати такі засоби, як зенітно-ракетні комплекси Patriot, для збиття відносно невеликого FPV-дрона вартістю близько 3 тисяч доларів.

"Українцям треба готуватись до того, щоб захищати мирні міста від подібних провокацій, де противник буде намагатися зруйнувати енергетичну систему. До цього треба бути готовим", — зазначив Фірсов.

За словами військовослужбовця, Сили оборони України мають технології, які можуть протидіяти атакам невеликих дронів на міста.

"Єдине — має бути максимальна технологізація збройних сил", — зауважив заступник командира 21-го ОПБС.

Нагадаємо, 18 вересня майор ЗСУ Юрій "Ахіллес" Федоренко попереджав українців про зимові блекаути. За його словами, якщо військовозобов'язані не долучатимуться до війська активніше, у Сил оборони не вийде захистити все небо, і на українців знову чекатимуть відключення.

Чергова масштабна комбінована атака РФ на Україну відбулася в ніч на 20 вересня. Президент України Володимир Зеленський повідомляв про загибель трьох людей. У Дніпрі ракета з касетним боєприпасом влучила в багатоповерхівку.