"Готуємося до найгіршого": майор ЗСУ попередив українців про зимові блекаути (відео)

Депутат Київської міської ради та майор ЗСУ Юрій "Ахіллес" Федоренко попереджає, що цієї зими Україна може стикнутися з блекаутами, якщо військовозобов'язані не долучатимуться активніше до Сил оборони для закриття неба. За його словами, потрібно бути готовими до найгіршого сценарію.

Related video

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" розповів, що його підрозділ виконує завдання на понад 200 км смуги відповідальності, зокрема у Вовчанську, в районі Дворічної та Куп'янська. Федоренко сказав в ефірі "Новини.Live" 17 вересня, що попри напружені бої вимушений знімати певну кількість екіпажів з позицій і перекваліфіковувати їх в розрахунки для збивання "Шахедів" і "Гераней".

Командир полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" попередив українців про загрозу блекаутів. На відео з 43:30.

"Чому це важливо — бо у нас є досвід ведення бойових дій, і ми вимушені це робити. За минулий місяць ми збили майже 100 "Шахедів". І так кожен підрозділ закриває свій "пазл" загального неба", — пояснив командир.

За словами Федоренка, удари РФ по енергетиці триватимуть взимку, і Сили оборони не встигнуть захистити все небо.

"Будуть долітати ракети, будуть долітати, на жаль, і "Шахеди", і ми маємо попрацювати над укриттями та сховищами на всіх рівнях, і законодавчому, і міському. Потім обслужити ті самі укриття", — сказав військовий.

Він закликав військовозобов'язаних долучатися до перехоплення ворожих дронів, щоб закрити переважну більшість українського неба й уникнути блекауту. В іншому випадку, за словами Федоренка, на українців можуть знову чекати відключення.

"Якщо цього не відбудеться — тоді, звісно, друзі, генератори, батарейки, пальники, ліхтарики — це все треба мати при собі. І я зараз не залякую. В житті так потрібно робити завжди. Ми готуємося до найгіршого сценарію, і коли ми підготовлені — легший сценарій ми проходимо з легкістю", — сказав "Ахіллес".

Удари РФ по енергетиці: що відомо

Український нардеп Сергій Нагорняк 14 вересня розповідав, що Трипільську ТЕС у Київській області атакували 19 російських "Шахедів" та "звели нанівець" відновлювальні роботи, які енергетики проводили протягом останнього року.

Президент України Володимир Зеленський 8 вересня говорив, що росіяни умисно масовано б'ють по об'єктах енергетики України та пообіцяв, що Сили оборони будуть відповідали ворогу на такі атаки.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в опублікованому 8 вересня інтерв'ю попереджав про ймовірні проблеми з опаленням в Україні взимку через удари ЗС РФ по українській енергосистемі. За його словами, найбільш критична ситуація загрожує Києву й Одесі.