"Готовимся к худшему": майор ВСУ предупредил украинцев о зимних блэкаутах (видео)

Депутат Киевского городского совета и майор ВСУ Юрий "Ахиллес" Федоренко предупреждает, что этой зимой Украина может столкнуться с блэкаутами, если военнообязанные не будут активнее приобщаться к Силам обороны для закрытия неба. По его словам, нужно быть готовыми к худшему сценарию.

Related video

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" рассказал, что его подразделение выполняет задачи на более 200 км полосы ответственности, в частности в Волчанске, в районе Двуречной и Купянска. Федоренко сказал в эфире "Новости.Live" 17 сентября, что несмотря на напряженные бои вынужден снимать определенное количество экипажей с позиций и переквалифицировать их в расчеты для сбивания "Шахедов" и "Гераней".

Командир полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" предупредил украинцев об угрозе блэкаутов. На видео с 43:30.

"Почему это важно — потому что у нас есть опыт ведения боевых действий, и мы вынуждены это делать. За прошлый месяц мы сбили почти 100 "Шахедов". И так каждое подразделение закрывает свой "пазл" общего неба", — пояснил командир.

По словам Федоренко, удары РФ по энергетике будут продолжаться зимой, и Силы обороны не успеют защитить все небо.

"Будут долетать ракеты, будут долетать, к сожалению, и "Шахеды", и мы должны поработать над укрытиями и убежищами на всех уровнях, и законодательном, и городском. Затем обслужить те же укрытия", — сказал военный.

Он призвал военнообязанных участвовать в перехвате вражеских дронов, чтобы закрыть подавляющее большинство украинского неба и избежать блэкаута. В противном случае, по словам Федоренко, украинцев могут снова ждать отключения.

"Если этого не произойдет — тогда, конечно, друзья, генераторы, батарейки, горелки, фонарики — это все надо иметь при себе. И я сейчас не запугиваю. В жизни так нужно делать всегда. Мы готовимся к худшему сценарию, и когда мы подготовлены — легкий сценарий мы проходим с легкостью", — сказал "Ахиллес".

Удары РФ по энергетике: что известно

Украинский нардеп Сергей Нагорняк 14 сентября рассказывал, что Трипольскую ТЭС в Киевской области атаковали 19 российских "Шахедов" и "свели на нет" восстановительные работы, которые энергетики проводили в течение последнего года.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября говорил, что россияне умышленно массированно бьют по объектам энергетики Украины и пообещал, что Силы обороны будут отвечали врагу на такие атаки.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в опубликованном 8 сентября интервью предупреждал о возможных проблемах с отоплением в Украине зимой из-за ударов ВС РФ по украинской энергосистеме. По его словам, наиболее критическая ситуация грозит Киеву и Одессе.