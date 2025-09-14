Все ремонты — насмарку: Трипольскую ТЭС в Киевской области атаковали 19 "Шахедов", — нардеп

"Центрэнерго" еще в прошлом году заявлял о полном уничтожении Трипольской ТЭС. За год энергетики провели фронт работ, но ВС РФ снова выбрали объект в качестве цели.

Трипольскую теплоэлектростанцию (ТЭС) в селе Украинка Киевской области недавно атаковали 19 дронами "Шахед". Об этом рассказал украинский нардеп Сергей Нагорняк.

В результате все восстановительные работы, продолжавшиеся на станции в течение года, были фактически перечеркнуты. Власть и энергетики готовятся к разным сценариям, добавил он.

"Любые защитные сооружения и подготовка без достаточного количества средств ПВО ничего не стоит. Что-то мы можем защитить. Пример недельной давности показал, что в Трипольскую ТЭС прилетело много "Шахедов", — сказал политик.

Из-за прилетов все восстановительные работы, которые энергетики вели целый год, "пошли насмарку", заключил он.

Отметим, что российская армия атаковала Трипольскую ТЭС ночью 8 сентября в населенном пункте Украинка. Очевидцы слышали серию мощных взрывов.

Telegram-каналы писали, что в районе Трипольской ТЭС прозвучало не менее 10 взрывов. Энергетики отмечали опасность возврата графиков веерных отключений электроэнергии в регионе.

В апреле прошлого года глава наблюдательного совета "Центрэнерго" Андрей Гота говорил о полном разрушении Трипольской ТЭС, поставщика электроэнергии для Житомирской, Черкасской и Киевской областей. Тогда по ТЭС попали несколько ракет.

Гота высказывал предположение, что станцию можно восстановить благодаря запчастям из Европы, но смысла в этом нет без усиления ПВО.

Напомним, энергоэксперты предупреждали украинцев об опасности российских атак по энергетической и газотранспортной инфраструктуре во время отопительного сезона.

Фокус также писал, что при массированном ударе по Украине в ночь на 3 сентября два бомбардировщика Ту-160 ВС РФ не выпустили ракеты из-за технических неполадок.