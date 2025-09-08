Украина начнет отопительный сезон в условиях атак на энергетическую и газотранспортную инфраструктуру. Эксперт DiXi Group Роман Ницович объяснил, насколько критическими станут удары по газовой системе и готова ли страна к зиме.

Несмотря на то, что украинская газовая система доказала свою устойчивость и даже в условиях мощных ударов восстанавливает работу достаточно быстро, будут ли украинцы в тепле зимой, зависит от трех основных факторов: погодных условий, интенсивности атак ВС РФ и скорости восстановительных работ на поврежденных объектах. Подробно в материале Фокуса.

Россияне расширяют карту атак по газовой инфраструктуре

По словам директора по исследованиям украинского аналитического центра DiXi Group Романа Ницовича, в 2025 году атаки врага по украинской энергосистеме расширились. Мишенями России стали части газотранспортной системы Украины, в частности те, что отвечают за транспортировку газа к магистральным коридорам. Удары по таким объектам влияют на стабильность газового баланса Украины и Европы. Речь идет, в частности, о Трансбалканском газотранспортном коридоре в Одесской области, недалеко от границы с Румынией, который 6 августа 2025 года атаковала Россия.

"Мы наблюдаем расширение объектов, на которые направлены атаки. Если раньше это была определенная наземная инфраструктура определенных хранилищ, или добывающие предприятия, то сейчас это и определенные объекты газотранспортной инфраструктуры, в частности те, что обеспечивают транспортировку газа по южному коридору, реальности использовать Трансбалканский газотранспортный коридор", — отметил Роман Ницович в разговоре с Фокусом.

Украина перед отопительным сезоном — эксперт о рисках атак и уровне запасов газа Фото: Getty

Зачем враг бьет по газотранспортной системе Украины

По словам эксперта, РФ использует такую тактику обстрелов, чтобы прежде всего протестировать, каким образом отреагирует на них система газового баланса.

Часто эти атаки имеют скорее психологический и пропагандистский эффект. Некоторые повреждения удается быстро ликвидировать благодаря оперативным ремонтным работам. Но риск повторных ударов по газовым объектам остается высоким.

"Газовые блэкауты": станет ли новой тактикой РФ атака по хранилищам

По его словам, вторая причина атак по газовой системе — отпугнуть иностранных трейдеров, поставщиков, пользователей украинской газотранспортной системы и хранилищ, которые являются нерезидентами, от заказа мощностей на украинском газовом рынке.

"Если говорить о предыдущих ударах, то часть из них действительно отказалась от услуг украинских хранилищ, но какого-либо драматического эффекта это не имело", — добавил Ницович.

Эксперт рассказал об украинском газе и запасах на зиму Фото: УНИАН

Ждать ли украинцам перебоев поставок газа осенью и зимой

Роман Ницович отмечает, что определенные локальные временные сбои в работе газоснабжающей системы возможны, особенно во время сурового отопительного сезона. Однако к масштабным отключениям это вряд ли приведет. Удары могут иметь дезорганизационный эффект, например, временно затруднить подачу газа в конкретном регионе. Но благодаря оперативным действиям ремонтных бригад поставки восстанавливают в достаточно короткие сроки.

Что касается запасов газа в хранилищах (ПХГ), то, по словам эксперта, уровень закачки газа в хранилища достаточен, чтобы бесперебойно пройти зиму.

"Интенсивность закачки газа в хранилища достаточно значительная — около 50 млн куб в сутки. Это связано с тем, что продолжается сезон закачек. Поставлены определенные задачи, получены определенные кредитные и грантовые средства. Поэтому эта закачка происходит как за счет ресурса украинской добычи, так и за счет импорта. Темпы сейчас выше, чем в прошлом году. Главное, чтобы мы достигли целевого уровня накопления запасов. Поскольку это позволит на минимально безопасном уровне пройти зиму, что означает, если темпы отбора будут такие же, то мы фактически повторим предыдущий год", — сказал Ницович.

Атаки на ГТС и риски для отопительного сезона Фото: Открытые источники

В то же время эксперт не исключает, что в пиковые периоды придется дозакачивать импортный газ.

"В прошлом сезоне было решено не импортировать газ, по крайней мере в начале зимы, а в результате мы вышли на практически пустые хранилища", — резюмировал он.

Поэтому главными рисками для нового отопительного сезона остаются погода, интенсивность атак на инфраструктуру, а также скорость ликвидации повреждений.

"Все зависит от того, насколько суровой будет зима и сможет ли враг нанести критические удары. Но система доказала свою устойчивость даже в самых сложных условиях", — подытожил Ницович.

Напомним, что Фокус уже писал о рисках для отопительного сезона 2025-2026 гг. Ведь несмотря на ускоренную закачку газа в подземные хранилища, подготовка к зиме осложнена как финансовыми проблемами, так и угрозами российских атак на энергетическую инфраструктуру.