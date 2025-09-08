Україна розпочне опалювальний сезон в умовах атак на енергетичну та газотранспортну інфраструктуру. Експерт DiXi Group Роман Ніцович пояснив, наскільки критичними стануть удари по газовій системі та чи готова країна до зими.

Попри те, що українська газова система довела свою стійкість й навіть в умовах потужних ударів відновлює роботу досить швидко, чи будуть українці в теплі взимку, залежить від трьох основних факторів: погодних умов, інтенсивності атак ЗС РФ і швидкості відновлювальних робіт на пошкоджених об’єктах. Детально у матеріалі Фокусу.

Росіяни розширюють мапу атак по газовій інфраструктурі

За словами директора з досліджень українського аналітичного центру DiXi Group Романа Ніцовича, 2025 року атаки ворога по українській енергосистемі розширилися. Мішенями Росії стали частини газотранспортної системи України, зокрема ті, що відповідають за транспортування газу до магістральних коридорів. Удари по таких об’єктах впливають на стабільність газового балансу України та Європи. Йдеться, зокрема, про Трансбалканський газотранспортний коридор в Одеській області, неподалік кордону з Румунією, що 6 серпня 2025 року атакувала Росія.

“Ми спостерігаємо розширення об'єктів, на які спрямовані атаки. Якщо раніше це була певна наземна інфраструктура певних сховищ, або видобувні підприємства, то зараз це і певні об'єкти газотранспортної інфраструктури, зокрема ті, що забезпечують транспортування газу південним коридором, реальності використовувати Трансбалканський газотранспортний коридор”, - зазначив Роман Ніцович у розмові з Фокусом.

Україна перед опалювальним сезоном - експерт про ризики атак і рівень запасів газу Фото: Getty

Навіщо ворог б'є по газотранспортній системі України

За словами експерта, РФ використовує таку тактику обстрілів, щоби передусім протестувати, яким чином відреагує на них система газового балансу.

Часто ці атаки мають радше психологічний і пропагандистський ефект. Деякі пошкодження вдається швидко ліквідувати завдяки оперативним ремонтним роботам. Але ризик повторних ударів по газовим об'єктам залишається високим.

"Газові блекаути": чи стане новою тактикою РФ атака по сховищах

За його словами, друга причина атак по газовій системі - відлякати іноземних трейдерів, постачальників, користувачів української газотранспортної системи і сховищ, які є нерезидентами, від замовлення потужностей на українському газовому ринку.

“Якщо говорити про попередні удари, то частина з них дійсно відмовилася від послуг українських сховищ, але якого драматичного ефекту це не мало”, - додав Ніцович.

Експерт розповів про український газ і запаси на зиму Фото: УНІАН

Чи чекати українцям перебоїв постачань газу восени й узимку

Роман Ніцович зазначає, що певні локальні тимчасові збої у роботі газопостачальної системи можливі, особливо під час суворого опалювального сезону. Проте до масштабних відключень це навряд чи призведе. Удари можуть мати дезорганізаційний ефект, наприклад, тимчасово ускладнити подавання газу в конкретному регіоні. Але завдяки оперативним діям ремонтних бригад постачання відновлюють у досить короткі терміни.

Щодо запасів газу у сховищах (ПСГ), то, за словами експерта, рівень закачки газу до сховищ достатній, щоб безперебійно пройти зиму.

“Інтенсивність закачування газу до сховищ досить значна - близько 50 млн куб на добу. Це пов'язано з тим, що триває сезон закачувань. Поставлені певні завдання, отримані певні кредитні і грантові кошти. Тож це закачування відбувається як за рахунок ресурсу українського видобутку, так і за рахунок імпорту. Темпи наразі вищі, ніж минулого року. Головне, щоби ми досягли цільового рівня накопичення запасів. Оскільки це дозволить на мінімально безпечному рівні пройти зиму, що означає, якщо темпи відбору будуть такі самі, то ми фактично повторимо попередній рік”, - сказав Ніцович.

Атаки на ГТС і ризики для опалювального сезону Фото: Відкриті джерела

Водночас експерт не виключає, що в пікові періоди доведеться дозакачувати імпортний газ.

“Минулого сезону було вирішено не імпортувати газ, принаймні на початку зими, а в результаті ми вийшли на практично порожні сховища”, - резюмував він.

Тож головними ризиками для нового опалювального сезону залишаються погода, інтенсивність атак на інфраструктуру, а також швидкість ліквідації пошкоджень.

“Все залежить від того, наскільки суворою буде зима і чи зможе ворог завдати критичних ударів. Але система довела свою стійкість навіть у найскладніших умовах”, - підсумував Ніцович.

Нагадаємо, що Фокус вже писав про ризики для опалювального сезону 2025-2026 рр. Адже попри прискорене закачування газу до підземних сховищ, підготовка до зими ускладнена як фінансовими проблемами, так і загрозами російських атак на енергетичну інфраструктуру.