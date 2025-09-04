Україна входить у новий опалювальний сезон із низкою ризиків. Попри прискорене закачування газу до підземних сховищ, підготовка до зими ускладнена як фінансовими проблемами, так і загрозами російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Related video

На тлі масованої атаки російських військ проти ночі 3 вересня ситуація в енергосистемі України стабільна. Про це повідомили в Міненерго. Там зазначили, що планових відключень немає, фахівці продовжують відновлювати енергетичну інфраструктуру, що була пошкоджена внаслідок обстрілів. А як щодо ситуації з енергетикою в цілому та чи готуватися українцям до відключень, читайте далі.

"Застосовуються всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Станом на 3 вересня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено", — йдеться у повідомленні Міненерго. Також тривають планові технічні заходи з підготовки енергетичної інфраструктури до опалювального сезону. Відомо, що вночі війська РФ атакували об'єкти інфраструктури на Івано-Франківщині та Чернігівщині.

Тим часом фахівці з енергетики зауважують: попри те, що енергосистема України наразі є в кращому стані, ніж торік, завдяки ремонту мереж, додатковій генерації та оптимізованому графіку АЕС, проте дефіцит газу і можливі масовані атаки РФ ускладнюють і роблять ситуацію більш непередбачуваною.

На тлі масованої атаки російських військ проти ночі 3 вересня ситуація в енергосистемі України стабільна Фото: Денис Шмигаль / Телеграм

Так, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко оцінив готовність електроенергетики на "тверду четвірку з п’яти", але наголосив: без додаткового фінансування газового сектору ризики залишаються дуже високими.

"Енергосистема входить у зиму у значно кращому стані, ніж торік. Ми маємо більше відновленої генерації, більш стабільні мережі, оптимізований графік ремонтів атомних блоків. Це дає підстави оцінювати готовність на тверду "четвірку" за п’ятибальною шкалою. Але ключова загроза не знята — це дефіцит газу. Без додаткового фінансування газового сектору ризики залишаються надзвичайно високими. І, звісно, ми не можемо виключати масованих атак Росії цієї зими", — сказав він.

Ключова загроза — дефіцит газу Фото: Відкриті джерела

Газові резерви: за яким планом діє Нафтогаз і що із запасами

На початку серпня 2025 року темпи закачування газу у сховища становлять близько 50 млн куб на добу. За оцінкою профільних експертів ExPro, станом на 5 серпня запаси природного газу в українських сховищах перевищили 10 млрд куб. Це становить 32,3% від їхньої місткості. Вперше від початку року відставання опустилося нижче 10%. Так, у порівнянні з минулим роком у підземних сховищах зберігається на 9% або 990 млн куб менше газу.

За даними ExPro, обсяги закачування газу залишаються помітно вищими, ніж минулого року. У липні 2025 року в українські підземні сховища закачали 1,69 млрд кубометрів газу. Це майже удвічі (у 1,9 раза) більше, ніж за аналогічний період минулого року, і є найвищим місячним показником за останні два роки.

Вищі обсяги закачування газу до підземних сховищ пов’язані, перш за все, з активним імпортом природного газу. Так, у липні обсяги імпорту зросли до 833 млн кубометрів, найвищого рівня за майже два роки.

Від початку серпня імпорт газу знизився на 26%, проте залишається на рівні понад 20 млн куб на добу.

Уряд і регулятор поки утримуються від підвищення тарифів Фото: Freepik

Як і у липні, основу частину природного газу імпортує "Нафтогаз". Так, для підготовки до опалювального сезону 2025-2026 НАК уклав нову угоду на рекордну суму у розмірі 500 млн євро з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Закупівлі природного газу на кредитні кошти вже розпочато.

"Остання угода з ЄБРР на 0,5 млрд уже укладена, гроші вже доступні, і перші обсяги газу за ці кошти ми вже імпортували", — повідомив очільник "Нафтогазу" Сергій Корецький в ефірі телемарафону.

Експерти називають цю кредитну угоду найбільшою з тих, що ЄБРР коли-небудь підписував в Україні. Зазначимо, що вперше кредит було надано під гарантії Європейського Союзу. Було залучено кошти і українських банків ("ПриватБанк", "Укргазбанк" надали по 4,7 млрд грн кредитів).

Важливо

Опалювальний сезон в Україні: названо міста, які не готові до зими

Також свого часу уряд Норвегії надає майже 100 млн доларів "Нафтогазу".

Корецький додав, що триває робота над новими кредитними договорами і сподівається, що найближчим часом буде офіційно повідомлено про ці угоди, що дозволить придбати додаткові обсяги природного газу.

З огляду на це можна сказати, що імпорт природного газу до України залишається на відносно високому рівні у серпні — понад 20 млн куб м щодоби. Більшу частину природного газу імпортує саме НАК "Нафтогаз України", купуючи природний газ за надані кошти та закачуючи ресурс до підземних сховищ на зиму. Водночас, приватні компанії у серпні також активізували імпорт природного газу на фоні нижчих цін на газ у Європі.

Для досягнення офіційної цілі у 13,2 млрд куб м природного газу в сховищах до 1 листопада, Україні потрібно закачати близько 2,4 млрд куб м, з яких близько половини — імпортний ресурс.

Фінансування газових закупівель залишається проблемним: окрім кредитів ЄБРР та допомоги Норвегії, додаткових джерел не видно

Водночас енергетичний експерт Валентин Корольчук у коментарі наголошує, що навіть 13 млрд кубів не рятують ситуацію.

"Минулу теплу зиму Україна ледве пройшла із аналогічними запасами. Якщо ж зима буде холодною, то що тоді? Купувати газ у Європі за 700-800 доларів за тисячу кубів? Та й грошей на це у держави фактично немає", — зазначив експерт.

Фінансування газових закупівель залишається проблемним: окрім кредитів ЄБРР та допомоги Норвегії, додаткових джерел не видно.

"А грошей на газ як не було особливо і в сезоні 2024-2025 рр, так їх і немає у сезон 2025-2026 рр. Усі демонстрації отримування грошей від ЄБРР, Норвегії і більше ні від кого — це вже системна проблема, — пояснює Корольчук.

Важливо

Українцям можуть обмежити доставлення газу: що важливо знати

Керівник програм аналітичного центру DiXi Group Юрій Ніцович зауважив: хоча нинішній темп закачування газу кращий, ніж торік, але 13 млрд куб – це лише мінімум, який дозволить пройти зиму без надзвичайних ситуацій у випадку помірної погоди.

"Основна проблема — не технічна, а фінансова. Якщо зима буде холодною, доведеться купувати газ на європейському ринку за високими цінами, і це може серйозно вдарити по бюджету", — каже Ніцович і попереджає споживачів про ймовірність віялових відключень.

"Ризик віялових відключень зберігається насамперед через загрозу російських атак по енергетичній інфраструктурі. Газ чи вугілля не стануть вирішальним фактором — ключова вразливість у мережах", — додає Ніцович.

Уряд готує атомну енергетику до максимального навантаження зими 2025-2026 Фото: УНІАН

Атомна генерація — основна надія?

Уряд готує атомну енергетику до максимального навантаження цієї зими. За словами представників "Енергоатома", блоки АЕС пройдуть повну перевірку та ремонтні роботи, щоб витримати пік споживання. Але у разі масованих атак РФ на об’єкти генерації та підстанції навіть атомні станції не гарантують стабільного балансу.

Як зазначив експерт з програми "Енергетика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Андріан Прокіп, АЕС є "основою енергосистеми на зиму", однак наголосив, що сама атомна генерація не врятує, якщо РФ вдарить по високовольтних підстанціях та мережах.

"Відключення залежать не стільки від запасів газу, скільки від того, наскільки системно будуть бити по мережах і генерації", — пояснив експерт.

Тим часом Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначав, що Росія посилить атаки на енергетичну інфраструктуру України у найближчі тижні. Аналітики нагадують: минулої зими удари по ТЕС, ГЕС і підстанціях призвели до аварійних відключень у низці регіонів.

Масових віялових відключень на кшталт 2022–2023 років не прогнозується Фото: ДТЕК

Чи будуть відключення і нові тарифи

Міністерство енергетики офіційно заявляє, що масових віялових відключень на кшталт 2022–2023 років не прогнозується. Однак енергетики визнають: у разі холодної зими чи серії атак ситуація може різко погіршитися.

Щодо тарифів, то уряд і регулятор поки утримуються від їхнього підвищення. Проте експерти попереджають, що у 2025-2026 рр ймовірність зростання тарифів на газ та тепло є високим, адже дефіцит бюджету на енергетичні потреби зростає.

Тож Україна входить у зиму з прискореним, але недостатнім накопиченням газу, максимальним навантаженням на атомні блоки та звітуючи про наслідки нових атак РФ. Відключення та зростання тарифів поки офіційно не прогнозують, але ризики залишаються високими.