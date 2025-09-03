Українцям можуть обмежити доставку газу: що важливо знати

В Україні побутові споживачі природного газу можуть зіткнутися з обмеженням або повним припиненням поставок палива, навіть незважаючи на чинний воєнний стан.

Related video

Право припиняти або обмежувати розподіл газу закріплено в законодавстві та поширюється на конкретні випадки, пов'язані з безпекою газопостачання та дотриманням нормативів. Про це попереджає пресслужба АТ "Київгаз".

Зокрема, під обмеження можуть потрапити споживачі, які відмовляють представникам облгазів у доступі до газового обладнання та мереж для перевірки, мають заборгованості або несвоєчасно оплачують послуги, а також ті, хто сам відмовився від установлення лічильника, розірвав договір на постачання газу або втручався в роботу приладів обліку. Крім того, обмеження може бути застосовано в разі аварій, ремонтів, самовільного відновлення газопостачання або несанкціонованого відбору газу.

У "Київгазі" наголошують, що споживачі зобов'язані надавати доступ представникам компанії та не перешкоджати перевіркам. При отриманні письмової вимоги про самостійне обмеження або припинення споживання газу необхідно виконати зазначені дії.

Компанії нагадують, що такі заходи спрямовані на забезпечення безпеки газових мереж і дотримання умов договорів на постачання палива, а також на запобігання аваріям і несанкціонованому споживанню.

Нагадаємо, 5 серпня Фокус із посиланням на постанову Кабінету міністрів України №480 від 29.04.2025 писав, що до кінця жовтня в Україні збережеться фіксований тариф на електроенергію — 4,32 грн за кВт*год.

29 липня ЗМІ розповідали, що комунальні тарифи залишаться незмінними.