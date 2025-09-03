Украинцам могут ограничить доставку газа: что важно знать

В Украине бытовые потребители природного газа могут столкнуться с ограничением или полным прекращением поставок топлива, даже несмотря на действующее военное положение.

Право прекращать или ограничивать распределение газа закреплено в законодательстве и распространяется на конкретные случаи, связанные с безопасностью газоснабжения и соблюдением нормативов. Об этом предупреждает пресс-служба АО "Киевгаз".

В частности, под ограничения могут попасть потребители, которые отказывают представителям облгазов в доступе к газовому оборудованию и сетям для проверки, имеют задолженности или несвоевременно оплачивают услуги, а также те, кто сам отказался от установки счетчика, расторг договор на поставку газа или вмешивался в работу приборов учета. Кроме того, ограничение может быть применено при авариях, ремонтах, самовольном восстановлении газоснабжения или несанкционированном отборе газа.

В "Киевгазе" подчеркивают, что потребители обязаны предоставлять доступ представителям компании и не препятствовать проверкам. При получении письменного требования о самостоятельном ограничении или прекращении потребления газа необходимо выполнить указанные действия.

Компании напоминают, что такие меры направлены на обеспечение безопасности газовых сетей и соблюдение условий договоров на поставку топлива, а также на предотвращение аварий и несанкционированного потребления.

Напомним, 5 августа Фокус со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины №480 от 29.04.2025 писал, что до конца октября в Украине сохранится фиксированный тариф на электроэнергию — 4,32 грн за кВт*ч.

29 июля СМИ рассказывали, что коммунальные тарифы останутся неизменными.